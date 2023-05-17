%60 من متعاطي المخدرات أقل من 19 عامًا

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كشف الباحث المتخصص في دراسة قضايا المجتمع والشباب سعيد السريحة، أن قرابة 60% من الذين يتعاطون المخدرات أقل من عمر 19 عامًا.
#الشارع_السعودي | د.سعيد السريحة: 60% من الذين يتعاطون المخدرات أعمارهم أقل من 19 سنة. #الحرب_على_المخدرات #قناة_السعودية pic.twitter.com/q5TF3nX3KA
— قناة السعودية (@saudiatv) May 17, 2023
وأوضح السريحة خلال حواره مع برنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”، أن هناك 20% من الشباب يتعاطون مواد مخدرة في سن أقل من 14 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك 32% يتعاطون في الفئة العمرية ما بين 17 عامًا و19 عامًا.
ودعا السريحة إلى ضرورة تعليم الأبناء طرق الوقاية والمعتقدات الصحيحة، في السن ما بين 4 أعوام وحتى سن الـ9 أعوام لأنه يتعلم بشكل نقي وواضح، لافتًا إلى أن غالبية حالات الإدمان تبدأ من باب التجربة ثم تتحول إلى إدمان واصفًا تلك المحاولات بـ”صنارة الشيطان”.
وأشار إلى أن الصديق سواء كان من الأقارب أو أصدقاء الدراسة أو الجار عادة ما يعلم قرينه وجره للإدمان، لذا على الأسرة توعية أبنائهم بكيفية اختيار الصديقة وبمخاطر المخدرات وأضرارها بكل صراحة.