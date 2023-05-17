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%20 يتعاطون بعمر أقل من 14 عامًا

%60 من متعاطي المخدرات أقل من 19 عامًا

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٢ صباحاً
%60 من متعاطي المخدرات أقل من 19 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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كشف الباحث المتخصص في دراسة قضايا المجتمع والشباب سعيد السريحة، أن قرابة 60% من الذين يتعاطون المخدرات أقل من عمر 19 عامًا.

وأوضح السريحة خلال حواره مع برنامج “الشارع السعودي” على “قناة السعودية”، أن هناك 20% من الشباب يتعاطون مواد مخدرة في سن أقل من 14 عامًا، مشيرًا إلى أن هناك 32% يتعاطون في الفئة العمرية ما بين 17 عامًا و19 عامًا.

توعية الأبناء

ودعا السريحة إلى ضرورة تعليم الأبناء طرق الوقاية والمعتقدات الصحيحة، في السن ما بين 4 أعوام وحتى سن الـ9 أعوام لأنه يتعلم بشكل نقي وواضح، لافتًا إلى أن غالبية حالات الإدمان تبدأ من باب التجربة ثم تتحول إلى إدمان واصفًا تلك المحاولات بـ”صنارة الشيطان”.

وأشار إلى أن الصديق سواء كان من الأقارب أو أصدقاء الدراسة أو الجار عادة ما يعلم قرينه وجره للإدمان، لذا على الأسرة توعية أبنائهم بكيفية اختيار الصديقة وبمخاطر المخدرات وأضرارها بكل صراحة.

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