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تعتمد على المطاط الصناعي

آبل تطور تقنية تمكّن الشاشات من إصلاح نفسها تلقائيًا

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٣ مساءً
آبل تطور تقنية تمكّن الشاشات من إصلاح نفسها تلقائيًا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت شركة آبل الأمريكية، أنها تعمل على تطوير تقنية، من شانها أن تعيد إصلاح الشاشات المكسورة تلقائيًا، وهي تعتمد على مادة من المطاط الصناعي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن ما يميز هذه المادة أنها مرنة ما يمكنها من أن تعود إلى شكلها الأصلي عند تسخينها.

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براءة اختراع

وكشف طلب براءة اختراع للشركة قدمته سابقًا، عن فكرة لهاتف آيفون قابل للطي يتضمن غطاء شاشة قابلاً للإصلاح ذاتيًا، مما يسمح للجهاز بإصلاح خدوش شاشته تلقائيًا.

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ومن الناحية النظرية، يمكن تنشيط الإصلاح الذاتي للشاشة القابلة للطي إما تلقائيًا أو وفقًا لجدول زمني محدد سابقًا، وتُستخدم الحرارة أو الضوء أو التيار الكهربائي أو أي نوع آخر من المحفزات الخارجية لإصلاح الطبقة الواقية فوق الشاشة.

آبل تطور تقنية تمكن الشاشات من تصليح نفسها تلقائيًا

وشوهدت التكنولوجيا الأساسية للإصلاح الذاتي لأول مرة في هاتف LG G Flex من شركة ĹG الذي تم إنتاجه عام 2013، لكنها لم تكن في الشاشات بل كانت في الغطاء الخلفي للجوال.

وتتجه الأنظار الى شركة آبل واختراعها الجديد لحل مشكلة خدوش الشاشات التي تعتبر أهم عيوب الهواتف الذكية القابلة للطي.

عقبة أمام الاختراع

أما التفاصيل الدقيقة عن هذه التكنولوجيا فهي لا تزال ضئيلة جداً حيث لا توجد معلومات كافية عن هذه المادة بعد، وتتمثل العقبة الرئيسية أمام هذا الاختراع في فكرة تراكم الأتربة والغبار والجزيئات الأخرى التي يمكن أن تعلق عند طي الشاشة.

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