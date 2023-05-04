Icon

ضبط 1593 مركبة لوقوفها بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة Icon جماهير الأهلي مع اقتراب الصعود : عاد كبير جدة Icon نيابة عن الملك سلمان.. تركي بن محمد يصل لندن للمشاركة في تتويج الملك تشارلز Icon آثار عَرَق بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة Icon تركي آل الشيخ يطلق مسابقة لمشاهدي حفل روائع الموجي: ورونا إبداعكم الليلة Icon فيصل بن فرحان لـ غوتيريش: مستمرون في إجلاء رعايا الدول من السودان Icon الطفلة سارة تروي تفاصيل إنقاذها من هجوم الكلاب الضالة Icon الآسيوي يُحذر أوراوا من قدرات إيغالو Icon زيلينسكي من لاهاي: يجب محاكمة بوتين على أفعاله Icon بايدن يصدر أمرًا تنفيذيًا بمعاقبة من يزعزع استقرار السودان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
القلادة لامرأة من شمال أوراسيا

آثار عَرَق بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٣٢ مساءً
آثار عَرَق بشري على قلادة عمرها 20 ألف سنة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أتاحت آثار عَرَق على قلادة نُحِتَت من سن غزال قبل آلاف السنين تحديد التاريخ الذي تعود إليه هذه القطعة والتوصل إلى معلومات عن صاحبتها، بفضل استخدام تقنية جديدة لاستخراج الحمض النووي.

ووفقًا لدراسة نشرتها مجلة “نيتشر” العلمية، أوضحت من خلالها أن القلادة كانت ملكاً لامرأة قبل نحو 20 ألف سنة.

قد يهمّك أيضاً
سكني يعيد التذكير بشروط والتزامات دعم البناء الذاتي

سكني يعيد التذكير بشروط والتزامات دعم البناء الذاتي

الجماهير تُرحب بـ ميسي في الرياض والهلاليون يتمنون حسم الصفقة

الجماهير تُرحب بـ ميسي في الرياض والهلاليون يتمنون حسم الصفقة

مصيدة للحمض النووي

وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من معهد “ماكس بلانك” الألماني للأنثروبولوجيا التطورية إلى أن القطعة عبارة عن قرص مسطح صغير يبلغ طوله سنتيمترين ونصف سنتيمتر، يتخلله ثقب يتيح وضعه كقلادة، وهو منحوت من سن أحد الظباء، وهو من أكبر أنواع الغزلان.

وتُشكّل العظام والأسنان المسامية بطبيعتها “نوعاً من مصيدة” للحمض النووي للثدييات التي أُخذت منها، وكذلك للحمض النووي المتأتي من “استعمار جرثومي أو من الاستخدام البشري”، إذ توجد عليها آثار عرق دم أو لعاب.

حلول كيميائية

واختبر الباحثون مجموعة حلول كيميائية لاستخراج الحمض النووي من عينات من عظام وحيوانات وأسنانها عُثر عليها في المواقع الأثرية، واستبعدوا التقنيات التي تضرّ بسطح العينات.

وأتاحت عيّنات الحمض النووي العائدة إلى الإنسان والظبي تحديد تاريخها بما بين 19 ألف سنة و25 ألفاً، كما أمكن التوصل إلى أن امرأة هي التي صنعت القلادة أو استخدمتها، وأنها تنتمي إلى مجموعة بشرية من شمال أوراسيا، حُدِدَ مكان وجودها سابقاً في شرق سيبيريا.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل موسم الحج
السعودية اليوم

الخارجية الإيرانية: فتح بعثاتنا في الرياض قبل...

السعودية اليوم
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي لـ طالبان
السعودية اليوم

الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي: هذه رسالتي...

السعودية اليوم
بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين
السوق

بنك البلاد يوزع 500 مليون ريال أرباحاً...

السوق
موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع المناطق
السعودية اليوم

موعد أذان المغرب اليوم 27 رمضان بجميع...

السعودية اليوم
النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء
الرياضة

النصر يستهدف الفوز السادس أمام الفيحاء

الرياضة
محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات
العالم

محاكمة ترامب جاءت مخيبة للتوقعات

العالم
فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول وخروج المصلين
السعودية اليوم

فتح 5 بوابات رئيسية بالمسجد الحرام لدخول...

السعودية اليوم
تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال المتابعين
السعودية اليوم

تحديات تيك توك مصيدة خبيثة لنهب أموال...

السعودية اليوم