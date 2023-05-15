آخر ظهور للفنان الراحل فهد الحيان

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توفي اليوم الفنان فهد الحيان عن عمر يناهز 52 عامًا، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ومن المقرر أن يُصلى عليه غدًا الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع جامع الأمير فهد بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود يقع على طريق الرياض- الحائر.
@fahad.alhayyan
وكان آخر ظهور للفنان الراحل عبر تطبيق تيك توك، أول يوم عيد الفطر المبارك الشهر الماضي، الموافق 20 إبريل 2023، حيث هنأ متابعيه بقدوم العيد، داعيًا لهم أن يجعل كل أيامهم مباركة، حيث قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، ويجعل أيامكم أيام فرحة وسرور.
في سياق متصل، نعى الفنان الراحل عددٌ كبير من الجمهور، فضلًا عن المهتمين في مجال الفن والإعلام، ودعوا له بالرحمة والمغفرة، حيث قال أحد المتابعين: أول ما شفت الخبر تذكرت مقاطع بنته مع إكسبلور، الله يرحمه ويصبرهم.
بدورها، أضافت فاطمة: الله يرحمه، فيما تابعت ليان: ما شيلت إلا هم بناته.
من جانبها، دعت له شهد القفاري قائلة: لله يرحمه ويغفر له، وقال آخر: رحمة الله عليك واسعة، الله يرحمه ويغفر له ويجعل الجنة داره.