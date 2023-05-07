آرسنال يشعل ترتيب الدوري الإنجليزي بثنائية في نيوكاسل

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.
وكان النرويجي مارتن أوديجارد أحرز الهدف الأول للجانرز من تصويبة قوية في الدقيقة الـ14 في الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، نجح الجانرز في إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب فابيان شار لاعب نيوكاسل بالخطأ في مرماه في الدقيقة الـ72.
وبعد الفوز، أصبح رصيد الفريق اللندني 81 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وبفارق نقطة عن المتصدر نادي مانشستر سيتي، أما نيوكاسل فتجمد رصيده عند 65 نقطة في المركز الثالث.
وتُختتم مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي اليوم، بمواجهة مانشستر يونايتد لنادي وست هام يونايتد في الساعة التاسعة بتوقيت المملكة.