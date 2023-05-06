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انطلقت الفعاليات وسط إجراءات أمنية مشددة

آلاف البريطانيين يفترشون الطرقات بالخيام لرؤية مراسم تتويج تشارلز

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٣ مساءً
آلاف البريطانيين يفترشون الطرقات بالخيام لرؤية مراسم تتويج تشارلز
المواطن - فريق التحرير

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افترش آلاف البريطانيين الطرقات وجهزوا الخيام لمشاهدة المراسم الأسطورية لتتويج الملك تشارلز الثالث والتي انطلقت وسط إجراءات أمنية مشددة، في لندن استعداداً لهذا الحدث الكبير اليوم السبت.

واصطف عشرات الآلاف على جانبي الطريق الواسع المؤدي للكنيسة لمتابعة الموكب الملكي.

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تنصيب تشارلز الثالث ملكًا لبريطانيا

وغادر الملك تشارلز والملكة القرينة كاميلا قصر باكنغهام في عربة اليوبيل الماسي الملكية اليوم السبت في طريقهما إلى كنيسة وستمنستر من أجل التتويج.

ويُتوج تشارلز الثالث ملكاً لبريطانيا في أكبر احتفال رسمي تشهده بريطانيا منذ 70 عاماً ويتمثل في عرض يتسم بالأبهة والفخامة لمهرجان يعود تاريخه إلى ألف عام.

آلاف البريطانيين يفترشون الطرقات بالخيام لرؤية مراسم تتويج تشارلز

توافد الجماهير

ومنذ الصباح الباكر توافدت الجماهير والضيوف لمتابعة الحدث التاريخي، فيما رحب ملك بريطانيا بجموع المهنئين بتوليه العرش خارج قصر باكنغهام وسط العاصمة لندن، كما فرضت السلطات طوقا أمنيا حول كنيسة وستمنستر.

وتولى تشارلز حكم بريطانيا خلفا لوالدته الملكة إليزابيث عقب وفاتها في سبتمبر الماضي، وبات تشارلز في سن الرابعة والسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تاج سانت إدوارد المصنوع منذ 360 عامًا بجلوسه على كرسي العرش الذي يعود إلى القرن الرابع عشر في كنيسة وستمنستر في لندن.

آلاف البريطانيين يفترشون الطرقات بالخيام لرؤية مراسم تتويج تشارلز

وتحت أنظار نحو مئة من قادة الدول وكبار الشخصيات، تُوج تشارلز، اليوم السبت، على غرار 40 من أسلافه في كنيسة وستمنستر التي شهدت جميع مراسم التتويج بالبلاد منذ وليام الفاتح في 1066.

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