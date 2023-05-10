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جميع المنافذ على أتم الاستعداد

آليات وتقنيات أمنية متطورة لصد محاولات التهريب بكل منافذ السعودية

الأربعاء ١٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٧ صباحاً
آليات وتقنيات أمنية متطورة لصد محاولات التهريب بكل منافذ السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أكد متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة لديها آليات وتقنيات أمنية تمكنها من صد جميع محاولات التهريب مهما تعددت أشكاله.

كفاءة عالية

وأضاف الحربي، خلال مداخلة لقناة الإخبارية، أن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على أتم استعداد لصد أرباب هذه الآفات.

ولفت متحدث هيئة الزكاة والضريبة، إلى أن الهيئة متمكنة بالتقنيات الأمنية مع الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فضلًا عن موظفين على مستوى عالٍ من الكفاءة.

إحباط محاولات تهريب

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط محاولة تهريب أكثر من 19 ألف حبة كبتاجون، و106 جرامات من المواد المخدرة، بعد العثور عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

وأوضحت هيئة الزكاة، أنه تم العثور على المضبوطات مخبأة في إرسالية “طرد” عبر النقل السريع، بجمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.

ولفتت الهيئة إلى أنه تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

الإبلاغ واجب وطني

ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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