تطويق الكنيس اليهودي في تونس وتأمين المتواجدين فيه آليات وتقنيات أمنية متطورة لصد محاولات التهريب بكل منافذ السعودية قنابل موقوتة تهدد العالم قادمة من الفضاء انتكاسة قانونية جديدة لترامب متعافٍ من الشبو: كنت أنام بالـ9 أيام وفكرت في الانتحار نزوح غير مسبوق بالسودان لحظة وصول 7 دبلوماسيين سعوديين و22 من رعايا الدول إلى جدة إسرائيل تفتح الملاجئ شكل جديد لجوجل يحاكي شبكات التواصل الاجتماعي رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى الـ6 مساء
أكد متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، حمود الحربي، أن الهيئة لديها آليات وتقنيات أمنية تمكنها من صد جميع محاولات التهريب مهما تعددت أشكاله.
فيديو | متحدث هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي: بدعم القيادة لدينا آليات وتقنيات أمنية تمكننا من صد جميع محاولات التهريب مهما تعددت أشكالها #الحرب_على_المخدرات#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/vwwl68T1h9قد يهمّك أيضاً
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 9, 2023
وأضاف الحربي، خلال مداخلة لقناة الإخبارية، أن جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية على أتم استعداد لصد أرباب هذه الآفات.
ولفت متحدث هيئة الزكاة والضريبة، إلى أن الهيئة متمكنة بالتقنيات الأمنية مع الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فضلًا عن موظفين على مستوى عالٍ من الكفاءة.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إحباط محاولة تهريب أكثر من 19 ألف حبة كبتاجون، و106 جرامات من المواد المخدرة، بعد العثور عليها مُخبأة في أحد الطرود الواردة إلى المملكة عبر النقل السريع، وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
وأوضحت هيئة الزكاة، أنه تم العثور على المضبوطات مخبأة في إرسالية “طرد” عبر النقل السريع، بجمرك مطار الملك فهد الدولي بالدمام.
ولفتت الهيئة إلى أنه تم القبض على مستقبل المضبوطات داخل المملكة، بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعت الهيئة في الوقت ذاته الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]) أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.