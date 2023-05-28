آلية إضافة تابع لـ المستقل في حساب المواطن

كشف حساب المواطن عن آلية إضافة تابع لـ حساب شخص مستقل في حساب البرنامج.

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر حساب خدمة المستفيدين بموقع تويتر، حيث سألت أم سارة قائلة: أنا مستقل هل أقدر أضيف الأم تابع لي؟

بدورها، رد حساب المواطن عبر خدمة المستفيدين، حيث قال: بإمكانك إضافة الأم كتابع بصلة قرابة- تابع معال- وإرفاق المستند المطلوب- صك ولاية-.

دعم يونيو

على صعيد آخر، حدد برنامج حساب المواطن موعد إيداع مستحقات دفعة شهر يونيو المقبل في حسابات المستفيدين من الدعم.

وأوضحت خدمة المستفيدين عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أنه سيتم إيداع الدعم في حسابات المستفيدين من دفعة يونيو، يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023م.

وأكدت أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده، في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

نتائج الأهلية

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 67 لشهر يونيو 2023.

وأوضح برنامج حساب المواطن، عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه يمكن التحقق من الأهلية ويمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.