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آلية التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي

السبت ٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٥ مساءً
آلية التسجيل الإلكتروني لطلاب الصف الأول الابتدائي
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المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم خطوات التسجيل الإلكتروني للطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1445هـ في المدارس الحكومية اعتبارًا من غد الأحد وتستمر حتى يوم 28 شوال الجاري.

وأوضحت الوزارة أن الخطوات تبدأ بتسجيل الدخول عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وبعد المصادقة ستظهر شاشة الشروط والأحكام، ثم بيانات ولي الأمر وطرق التواصل.

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آلية التسجيل للصف الأول الابتدائي

وأوضحت الوزارة أنه بعد إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني ستظهر بيانات الأبناء التابعين المتاح لهم التسجيل؛ إذ يتم اختيار الابن المراد تسجيله، بعدها ستظهر قائمة بالعناوين الوطنية المسجلة في القنوات الرسمية، فيتم احتيار العنوان الخاص بولي الأمر.

وأضافت أنه بمجرد اختيار العنوان ستظهر قائمة المدارس الأقرب للعنوان وفقًا لأولوية الرغبات الخمسة المسجلة، بعدها تظهر بيانات خاصة بلياقة الطالب حال توفرها، ثم يتم إرسال الطلب، بعده يصل إشعار يفيد بتسليم الطلب.

متابعة طلب التقديم

وأكدت الوزارة أنه يمكن متابعة الطلب عبر أيقونة “طلباتي” كما سيصل إشعار لولي الأمر بنتيجة القبول عقب انتهاء فترة التسجيل المحددة.

وتسهم الخدمة الإلكترونية الجديدة في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية حكومية بالمملكة، ومن المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 450 ألف طالب وطالبة.

كما تهدف إلى تطوير وتحسين تجربة أولياء الأمور في تسجيل أبنائهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة وتوفير فرص عادلة لهم للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم، وتمنح أيضًا أولياء الأمور فرصة تعديل الرغبات لاحقاً وفقًا لظروفهم.

 

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