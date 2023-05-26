Icon

لحظة وقوع حادث مروع على طريق سريع ونجاة رجل أمن Icon عبارة عربية تزين التاج الماسي للأميرة رجوة الحسين Icon تعليق كعكي على الاقتراب من ضم بنزيما Icon سبب رفض موسيماني لعرض الزمالك Icon رياح البوارح مدتها 40 يومًا وذروتها في يونيو Icon عواصف وسيول وبرد على الباحة وجازان حتى الـ10 مساءً Icon أرقام قياسية لا تُنسى في موسم الاتحاد الاستثنائي Icon واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية المستخدمين من الاحتيال Icon الدفاع المدني يستذكر الشهيد القحطاني Icon بانيغا يحتفل مع إشبيلية بلقب الدوري الأوروبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حال وجود تابع مضاف لا يلزمها إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية

آلية تسجيل تابعين للمطلقة في حساب المواطن

الجمعة ٢٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٧ صباحاً
آلية تسجيل تابعين للمطلقة في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح حساب المواطن، آلية إضافة المطلقة تابعين لها عبر حساب البرنامج.

أحقية تسجيل المطلقة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر مقع تويتر، حيث سألت إحدى السيدات: هل يحق للمطلقة التسجل في حساب المواطن بدون إثبات استقلالية، وهل يلزم صك حضانة أو إعالة لديها اثنين أبناء؟

قد يهمّك أيضاً
مؤشرات أولية بتقدم أردوغان في انتخابات تركيا

مؤشرات أولية بتقدم أردوغان في انتخابات تركيا

تضرر جزئي لهيكل السد الترابي لوادي سمرمداء بسبب السيول

تضرر جزئي لهيكل السد الترابي لوادي سمرمداء بسبب السيول

بدوره، أجاب حساب البرنامج عبر خدمة المستفيدين، قائلًا: بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة- صك ولاية أو إثبات احتضان-، وفي حال وجود تابع مضاف لا يلزمها إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة