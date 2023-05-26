آلية تسجيل تابعين للمطلقة في حساب المواطن

أوضح حساب المواطن، آلية إضافة المطلقة تابعين لها عبر حساب البرنامج.

أحقية تسجيل المطلقة

جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر مقع تويتر، حيث سألت إحدى السيدات: هل يحق للمطلقة التسجل في حساب المواطن بدون إثبات استقلالية، وهل يلزم صك حضانة أو إعالة لديها اثنين أبناء؟

بدوره، أجاب حساب البرنامج عبر خدمة المستفيدين، قائلًا: بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة- صك ولاية أو إثبات احتضان-، وفي حال وجود تابع مضاف لا يلزمها إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.