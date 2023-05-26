آلية تسجيل تابعين للمطلقة في حساب المواطن

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أوضح حساب المواطن، آلية إضافة المطلقة تابعين لها عبر حساب البرنامج.
جاء ذلك ردًّا على استفسارات إحدى المواطنات عبر مقع تويتر، حيث سألت إحدى السيدات: هل يحق للمطلقة التسجل في حساب المواطن بدون إثبات استقلالية، وهل يلزم صك حضانة أو إعالة لديها اثنين أبناء؟
بدوره، أجاب حساب البرنامج عبر خدمة المستفيدين، قائلًا: بإمكان المطلقة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة- صك ولاية أو إثبات احتضان-، وفي حال وجود تابع مضاف لا يلزمها إرفاق مستندات لإثبات الاستقلالية.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.
كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.