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تقديم الاعتراض في مدة أقصاها 90 يومًا

آلية معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٨ مساءً
آلية معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن
المواطن - فريق التحرير

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أوضح حساب المواطن، طريقة معرفة عدم الأهلية في حساب البرنامج من خلال البوابة الإلكترونية.

غير مؤهل

جاء ذلك ردًّا على استفسارات أحد المواطنين عبر موقع تويتر، حيث سأل أحد الأشخاص قائلًا: أنا غير مؤهل؛ فما السبب علمًا أن بياناتي صحيحة وكاملة؟

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بدوره، رد حساب المواطن على السائل، قائلًا: بإمكانك معرفة أسباب عدم الأهلية عن طريق حسابك في البوابة الإلكترونية (دراسة الأهلية، أسباب عدم أهلية العائل)، ويلزمك تقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة وإرفاق المستندات إن وجدت، وذلك بعد تحديث بياناتك طبقًا لسبب عدم الأهلية في مدة اقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

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شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب المواطن أن يكون المسجل مواطنًا سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كذلك يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

 

 

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