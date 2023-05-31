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على غرار دي نيرو

آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٦ مساءً
آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا
المواطن - فريق التحرير

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أفادت تقارير صحفية أكدها ناطق باسم النجم العالمي آل باتشينو، 82 عامًا، أنه سيرزق بطفل رابع من المنتجة نور الفلاح، التي تصغره بـ 50 عامًا، حيث تبلغ 29 عامًا، وهي حامل في الشهر الثامن.

وكان النجم الأمريكي روبرت دي نيرو، قد أكد أيضًا الشهر الماضي أنه رزق بمولود جديد وهو في سن 79 عامًا، لكن العلاقة بين الممثل الأمريكي آل باتشينو والمنتجة قد ظهرت للعلن في أبريل العام الماضي حين شوهد برفقة نور، بعد تناولهما العشاء معًا في مطعم فيليكس تراتوريا، في شاطئ فينيسيا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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آل باتشينو يرزق بطفل رابع في سن الـ 82 عامًا

وبحسب موقع آرابيا بيزنس، فقد غادرت نور وقتها معه في السيارة نفسها بعد انتهائهما من العشاء.

ويُذكر أن نور كانت قد شاركت صورة لها مع آل باتشينو على صفحتها على إنستقرام، وكان الثنائي في غاليري غاغوسيان للفن في مدينة نيويورك يطلعان على أعمال صديق نور هناك.

أولاد آل باتشينو

ولدى آل باتشينو ثلاثة أولاد وهم جولي باتشينو (33 عامًا)، أنتون باتشينو (22 عامًا) وأوليفيا باتشينو (22 عامًا)، أما دي نيرو فكان قد كشف في وقت سابق من هذا الشهر عن أنه رُزق بطفلة حديثة الولادة انضمت إلى أولاده الستة ليصبح أبًا للمرة السابعة عن 79 عامًا.

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