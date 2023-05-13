أبرز التفاصيل عن الانتخابات التركية غدًا

تدخل تركيا فترة الصمت الانتخابي مساء اليوم، حيث تقف على أعتاب يوم حاسم للغاية ينتظر فيه المرشحون النتائج التي ستفرضها صناديق الاقتراع في الانتخابات التركية.

من المقرر أن يتجه الناخبون، غدا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات الرئاسية، والانتخابات البرلمانية بدورتها الثامنة والعشرين من الساعة 8:00 وحتى الساعة 17:00، وسيدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق اقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد لمدة 5 سنوات، واختيار أعضاء البرلمان.

عدد المنتخبين

سيدلي 60 مليوناً و697 ألفاً 843 ناخباً بأصواتهم، منهم 4 ملايين 904 آلاف 672 ناخباً سيصوتون لأول مرة، وقد اتخذت الهيئة العليا للانتخابات التركية، تدابير مختلفة في الولايات الـ11 المتضررة من الزلزال، لإجراء الانتخابات بشكل سليم في مراكز مسبقة الصنع مخصصة لذلك.

ويحظر إدخال الهواتف المحمولة، والكاميرات إلى مكان التصويت، حيث سيتم ترك هذه الأجهزة عند لجنة صناديق الاقتراع لاستعادتها بعد انتهاء عملية التصويت، كما يحظر تقديم الأخبار والتنبؤات والتعليقات على نتائج الانتخابات في الإذاعات وجميع أنواع أجهزة البث لغاية الساعة 18:00.

وسيتم رفع الحظر على البث حول الانتخابات بعد الساعة 21:00، وقد ترفع الهيئة العليا للانتخابات التركية الحظر قبل ذلك.

أبرز التحالفات المشاركة

تحالف الشعب

تحالف سياسي تركي تشكل بين حزب العدالة والتنمية المحافظ وحزب الحركة القومية عام 2018، تمهيدا لخوض انتخابات 24 يونيو 2018 التي حظي فيها بأغلبية مقاعد البرلمان ومقعد الرئاسة، وحكم التحالف البلاد منذ ذلك الحين.

كما أعلن حزب الاتحاد الكبير لاحقًا دعمه لتحالف الشعب في جميع المحطات الانتخابية دون الانضمام إليه رسميًا، وفي الانتخابات الحالية وسع التحالف صفوفه بضم حزب الرفاة الجديد.

تشير استطلاعات الرأي، إلى أن تحالف الجمهور سيكون لها أكبر عدد من النواب، ولكن دون تحقيق الأغلبية البرلمانية.

تحالف الأمة

تم تشكل تحالف الأمة المعارض خلال الانتخابات الأخيرة بين كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير وحزب السعادة والحزب الديمقراطي، قبل أن يضم حزبين جديدين هما حزب المستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو، وحزب الديمقراطية والتقدم بزعامة علي باباجان، وهما من القيادات السابقة في حزب العدالة والتنمية.

ويسعى التحالف إلى الفوز في الانتخابات القادمة ووضع حد لحكم العدالة والتنمية المستمر منذ عام 2002، وتبدو حظوظه قوية هذه المرة وفق استطلاعات الرأي.

تحالف العمل والحرية

أعلنت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية كردية في تركيا، في أكتوبر الماضي، الاتحاد تحت مظلة تحالف شامل يمثل الأكراد، وهو يضم حزب الشعوب الديمقراطي، وحزب العمل، وحزب الحركة العمالية، وحزب عمال تركيا، وحزب الحرية المجتمعية، وحزب اتحاد الجمعيات الاشتراكية.

يدخل التحالف الانتخابات تحت شعار حزب اليسار الأخضر، خوفًا من القضايا التي كانت مرفوعة ضد حزب الشعوب الديمقراطي تطالب بحله، وتشير الاستطلاعات إلى أنه سيحصل على تصويت بين 9و12 %.

تحالف الأجداد

هو تحالف للأحزاب اليمنية وتضم أحزاب: حزب الظفر، حزب القويم، حزب العدالة وحزب دولتي، ويمكن وصفه بأنه تحالف قومي متطرف، يستهدف المهاجرين غير النظاميين والأجانب، ولا سيما السوريين والأفغان، وأجندته ترتكز على ترحيل الأجانب.

تشير استطلاعات الرأي إلى أن التحالف لن يتمكن من الدخول للبرلمان بسبب عدم قدرته على اجتياز العتبة الانتخابية التي تصل إلى 7 بالمئة، حيث حصل على أقل من 2 %.