موعد مباراة برشلونة المقبلة صحراء حسمى جمال لا يقاوم برمالها الحمراء وتكويناتها الصخرية جوازات مطار المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن من إندونيسيا أبرز التوقعات لـ حدث سوني المرتقب PlayStation Showcase مارسيلو غروهي يُعزز تواجده في صدارة قائمة مميزة الحقيل: توفير 300 ألف وحدة سكنية في 3 مدن الشباب يسعى لإنجاز فريد بدوري روشن إحباط تهريب أطنان من المخدرات والأقراص الممنوعة في 5 مناطق انطلاق أولى جلسات الاستماع في قضية مقتل المبتعث الغريبي بـ أمريكا خريطة الأمطار تغطي 12 منطقة
ينطلق حدث PlayStation Showcase، اليوم الأربعاء، ويعد أحد أهم مؤتمرات الألعاب لهذا العام بعد إلغاء E3 2023، وغياب مؤتمرات سوني الرئيسية لعامين، ومن المتوقع وجود إعلانات ضخمة واستعراضات مرتقبة.
من المقرر أن يتم إصدار Stellar Blade في وقت ما خلال العام الجاري، وكانت تُعرف سابقًا باسم Project EVE، وكان الظهور الأخير للعبة في الخريف الماضي، وستكون Stellar Blade حاضرة بقوة في الحدث المرتقب مع استعراض جديد لأسلوب اللعب، وتحديد موعد الإصدار النهائي.
في حين أن اللعبة لن تصدر قبل عام 2025 على أقل تقدير، إلا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق التمثيل، بما في ذلك أسماء جديدة كليًا لم يسبق لها المشاركة في أول جزء.
يعمل فريق التطوير المسؤول عن Astro’s Playroom، على لعبة اكشن ثلاثية الأبعاد بدون اسم رسمي حتى الآن، لكن من المقرر أن تقدم روبوت صغيرًا في إصدار كامل بعد أن نال استحسان اللاعبين فور إطلاق PS5 بالأسواق.
يتم تطوير اللعبة منذ فترة طويلة نوعًا، ومن المتوقع أن تتواجد اللعبة في مؤتمر بلايستيشن بشكل قوي، حيث يرجح أن يتم استعراض أسلوب اللعب لأول مرة والكشف عن الآليات الجديدة، وفي حال كانت تلميحات المطور السابقة صحيحة، ربما تحصل اللعبة على تاريخ إصدار رسمي.
تعد Final Fantasy 16 أقرب عنوان حصري قادم لجهاز PS5، حيث تصدر اللعبة في شهر يونيو ويتم التسويق لها على نطاق واسع في ظل غياب حصريات الطرف الأول من Sony حتى الآن، لذا فمن المؤكد تواجد اللعبة في المؤتمر المرتقب يوم الأربعاء، لاستعراض أسلوب اللعب بشكل موسع والكشف عن المزيد من المفاجآت التي لم يتم الإفصاح عنها بعد، وربما يتم مشاركتنا عرض الإطلاق الرسمي في الحدث.
ومن التوقعات الأخرى أيضًا عودة سلسلة Castlevania بعد فترة من الغياب لسنوات، والإعلان عن لعبة Ghost of Tsushima 2 أيضًا.