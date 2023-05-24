أبرز التوقعات لـ حدث سوني المرتقب PlayStation Showcase 

ينطلق حدث PlayStation Showcase، اليوم الأربعاء، ويعد أحد أهم مؤتمرات الألعاب لهذا العام بعد إلغاء E3 2023، وغياب مؤتمرات سوني الرئيسية لعامين، ومن المتوقع وجود إعلانات ضخمة واستعراضات مرتقبة.

تحديد موعد إطلاق Stellar Blade

من المقرر أن يتم إصدار Stellar Blade في وقت ما خلال العام الجاري، وكانت تُعرف سابقًا باسم Project EVE، وكان الظهور الأخير للعبة في الخريف الماضي، وستكون Stellar Blade حاضرة بقوة في الحدث المرتقب مع استعراض جديد لأسلوب اللعب، وتحديد موعد الإصدار النهائي.

ممثلون جدد في Death Stranding 2

في حين أن اللعبة لن تصدر قبل عام 2025 على أقل تقدير، إلا أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن باقي فريق التمثيل، بما في ذلك أسماء جديدة كليًا لم يسبق لها المشاركة في أول جزء.

لعبة أكشن جديدة من Astro’s Playroom

يعمل فريق التطوير المسؤول عن Astro’s Playroom، على لعبة اكشن ثلاثية الأبعاد بدون اسم رسمي حتى الآن، لكن من المقرر أن تقدم روبوت صغيرًا في إصدار كامل بعد أن نال استحسان اللاعبين فور إطلاق PS5 بالأسواق.

أول نظرة على Silent Hill 2 Remake

يتم تطوير اللعبة منذ فترة طويلة نوعًا، ومن المتوقع أن تتواجد اللعبة في مؤتمر بلايستيشن بشكل قوي، حيث يرجح أن يتم استعراض أسلوب اللعب لأول مرة والكشف عن الآليات الجديدة، وفي حال كانت تلميحات المطور السابقة صحيحة، ربما تحصل اللعبة على تاريخ إصدار رسمي.

عرض إطلاق Final Fantasy 16

تعد Final Fantasy 16 أقرب عنوان حصري قادم لجهاز PS5، حيث تصدر اللعبة في شهر يونيو ويتم التسويق لها على نطاق واسع في ظل غياب حصريات الطرف الأول من Sony حتى الآن، لذا فمن المؤكد تواجد اللعبة في المؤتمر المرتقب يوم الأربعاء، لاستعراض أسلوب اللعب بشكل موسع والكشف عن المزيد من المفاجآت التي لم يتم الإفصاح عنها بعد، وربما يتم مشاركتنا عرض الإطلاق الرسمي في الحدث.

أبرز التوقعات الأخرى

ومن التوقعات الأخرى أيضًا عودة سلسلة Castlevania بعد فترة من الغياب لسنوات، والإعلان عن لعبة Ghost of Tsushima 2 أيضًا.