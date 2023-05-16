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أول حيلة للنصابين إعطاؤك سعرًا مغريًا

أبرز طرق الاحتيال في تأجير الشقق تلبيس الطواقي

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٠ صباحاً
أبرز طرق الاحتيال في تأجير الشقق تلبيس الطواقي
المواطن - فريق التحرير

كشف المتخصص في الاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، عن طرق المحتالين في تأجير الشقق بالنصب على المستهلك وإغرائه بالأسعار المنخفضة.

سعر مغرٍ

وقال الصحن خلال لقائه مع برنامج الراصد: إن أول حيلة للنصابين إعطاؤك سعرًا مغريًا، لهذا عندما ترى سعرًا مغريًا لأي شقة عليك أن تُدقق 10 مرات أكثر من أنك تندفع خلف السعر المغري الذي لا تستطيع مقاومته.

وأضاف: إذا حاولت التواصل مع أحد هؤلاء النصابين لا يحب أن تتصل به هاتفيًّا، ويخبرك أن تراسله واتس، وعندما تراسله يعلمك أن هناك كثيرين يريدون الشقة.

تلبيس الطواقي

ولفت الصحن إلى أن بعض النصابين يأخذون الرمز الخاص بدخول الشقة من صاحب الشقة أو عن طريق موقع وسيط معتمد، وعندما تطلب رؤية الشقة يعطيك الرمز الذي حصل عليه من المالك، وبهذا تطمئن له.

وأردف: هؤلاء النصابون لديهم طريقة تلبيس الطواقي، وتجده وعد أكثر من وسيط عقاري، بأنه يقوم بالتسويق عنه ويأخذ نسبة منهم، وبالفعل يرسل المستهلكين الذين تعامل معهم النصاب حوالات للمكتب أو الوسيط، ثم يأخذ النصاب نسبته منهم ويختفي.

وتابع: وعندما يشتكي العميل بأن هذا المكتب نصب عليه، يكتشف لعبة النصاب.

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