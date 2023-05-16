أبرز طرق الاحتيال في تأجير الشقق تلبيس الطواقي

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كشف المتخصص في الاستثمار العقاري المهندس إبراهيم الصحن، عن طرق المحتالين في تأجير الشقق بالنصب على المستهلك وإغرائه بالأسعار المنخفضة.
فيديو | مبينا طرق الاحتيال الشهيرة في تأجير الشقققد يهمّك أيضاً
المتخصص في الاستثمار العقاري م. إبراهيم الصحن: محتالو تأجير الشقق يعملون على إغراء المستهلك بالأسعار المنخفضة ويجب الحذر منهم#الراصد pic.twitter.com/aiKDZqcfFC
— الراصد (@alraasd) May 15, 2023
وقال الصحن خلال لقائه مع برنامج الراصد: إن أول حيلة للنصابين إعطاؤك سعرًا مغريًا، لهذا عندما ترى سعرًا مغريًا لأي شقة عليك أن تُدقق 10 مرات أكثر من أنك تندفع خلف السعر المغري الذي لا تستطيع مقاومته.
وأضاف: إذا حاولت التواصل مع أحد هؤلاء النصابين لا يحب أن تتصل به هاتفيًّا، ويخبرك أن تراسله واتس، وعندما تراسله يعلمك أن هناك كثيرين يريدون الشقة.
ولفت الصحن إلى أن بعض النصابين يأخذون الرمز الخاص بدخول الشقة من صاحب الشقة أو عن طريق موقع وسيط معتمد، وعندما تطلب رؤية الشقة يعطيك الرمز الذي حصل عليه من المالك، وبهذا تطمئن له.
وأردف: هؤلاء النصابون لديهم طريقة تلبيس الطواقي، وتجده وعد أكثر من وسيط عقاري، بأنه يقوم بالتسويق عنه ويأخذ نسبة منهم، وبالفعل يرسل المستهلكين الذين تعامل معهم النصاب حوالات للمكتب أو الوسيط، ثم يأخذ النصاب نسبته منهم ويختفي.
وتابع: وعندما يشتكي العميل بأن هذا المكتب نصب عليه، يكتشف لعبة النصاب.