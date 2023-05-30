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النساء أكثر فئة تتعرض للخداع

أبرز طريقتين للغش في السيارات المستعملة

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٩ صباحاً
أبرز طريقتين للغش في السيارات المستعملة
المواطن - فريق التحرير

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تحدث الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد، عن أبرز طريقتين للغش في السيارات المستعملة، مؤكدًا أن النساء أكثر فئة تتعرض للخداع.

وسائل الغش

وأضاف عبدالرحمن المرشد في تصريحات تلفزيونية مع قناة الإخبارية: الغش في السيارات المستعملة يتم عن طريق “الشريطية والتلاعب عبر التطبيقات ووسائل التواصل الاجتماعي”.

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وأردف المرشد: “الشريطية هم السبب الرئيسي في الغش، حيث يقومون باستقبال أصحاب السيارات المستعملة الذين يريدون بيع سياراتهم، قبل وصولهم إلى المعرض، ويقولون إن السيارة بها عيوب كثيرة، ويقدمون الكثير من المغريات وأنهم سيقومون بالتصرف في السيارة”. لافتًا إلى أن الشريطية ليس لديهم تنظيم أو تصاريح وأغلبهم غير سعوديين.

مواصفات ولون السيارة

واسترسل الكاتب الصحفي: “أيضًا التلاعب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حيث يعرض الشخص السيارة للييع، ويتلاعب في مواصفات ولون السيارة والعداد، وغيرها”، مشيرًا إلى أن بعض الناس يتعاملون بحسن نية، ويشترون السيارة بدون معاينة على الطبيعة.

واختتم عبدالرحمن المرشد: “لا تشتري سيارة في الليل لأن عيوبها لا تظهر بشكل واضح”، مضيفًا: “أكثر الفئات التي يتم التلاعب بها هم النساء، حيث يتعرض أكثر من 90% منهم للغش والخداع لقلة خبرتهن”.

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