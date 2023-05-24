أبرز 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي

يحتفل عدد من دول العالم، في الـ 24 من مايو من كل عام، بيوم الأخ العالمي، وقيل اسمه اليوم العالمي للأخ الأكبر، ولكن على الرغم من اعتبار هذا اليوم من الأيام المشهورة على مستوى العالم، إلا أنه يتم الاحتفال به في عدد من الدول والبلدان المعينة فقط وليس بشكل واسع.

تعظيم دور الأخ

ودائمًا ما يشكل كل شخص داخل الأسرة محورًا مهمًا في حياة الأشخاص المحيطين به، الأمر الذي يساعد على تعاضد وترابط الأسرة، وتقوية العائلة طوال الوقت، لذلك لا يمكن تخيل تخلي أي فرد عن هذه المهام، لأن ذلك حتماً سوف يؤدى إلى ضعف الأسرة.

وتتعدد مظاهر الاحتفال في هذا اليوم، ومنها إرسال هدايا من الأشقاء لبعضهم البعض، أو مجرد التعبير ولو بكلمة من الأشقاء الصغار عن حبهم وتقديرهم لشقيقهم الأكبر، لاسيما وأن بعض هؤلاء الأشقاء تحملوا مسؤولية تربية إخوانهم وأخواتهم فى سن مبكر.

وجاء الاحتفال بهذا اليوم، من أجل تعظيم وتمجيد دور الأخ في حياة إخوته، حيث أن الأخ هو شريك الحياة منذ الطفولة، فهو يلعب مع إخوانه ويشاركهم في الطعام والشراب والمسكن والملبس، كما أنهم من دم واحد، وعندما يكبرون يصبح هذا الأخ هو سند وعون أخيه في العديد من مواقف الحياة، ومهما حدث من المواقف أو تبدلت الظروف لا يمكن للأخ أن يقسو قلبه على أخيه بل فإن الأخ يحمي أخيه ويصد عنه كل شر.

معلومات عن يوم الأخ العالمي

واحتفالاً بهذه المناسبة، نرصد 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي

1 – يعد من المناسبات غير الرسمية التي تحتفل بها بعض الدول حول العالم، وليس كل الدول.

2 – يتم الاحتفال باليوم العالمي للأخ في الرابع والعشرين من شهر مايو في كل عام.

3 – تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في عام 2005 ولا يزال الاحتفال به مستمرًا حتى وقتنا هذا.

4 – يعد سي. دانيال رودس، الذي يعيش في ألاباما، هو الذي نظم الاحتفال بهذا اليوم منذ عدة سنوات.

5 – تختلف الدول في طريقة الاحتفال بهذا اليوم، حيث إن بعض الدول قد يكون فيها عطلات رسمية من أجل الاحتفال بهذا اليوم، بينما توجد دول أخرى تقوم بتقديم التهاني والمعايدات فقط على الإخوة اعترافًا بفضلهم على إخوتهم في هذا اليوم العالمي.