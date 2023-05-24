Icon

لقطات متداولة لحافلة القصيم المتسببة في وفاة طالبة وإصابة 24 Icon تفويج 127.198 حاجًّا بنجلاديشيًّا ضمن مبادرة طريق مكة Icon أبرز 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي Icon قضية محمد كنو تثير الجدل مجددًا Icon تحذير تقني من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي Icon تشكيل مباراة برايتون ضد مان سيتي Icon ضبط إسرائيليين تسببا في وفاة ثالث بدبي Icon التأشيرة تحرم السعدون من حفل تخرج ابنته في أمريكا Icon ليفاندوفسكي قائد Barcelona بعد رحيل جوردي آلبا Icon نصائح جاسم المطوع لعلاج المشكلات الأسرية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
منها الاحتفال به لأول مرة في عام 2005

أبرز 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٨ مساءً
أبرز 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يحتفل عدد من دول العالم، في الـ 24 من مايو من كل عام، بيوم الأخ العالمي، وقيل اسمه اليوم العالمي للأخ الأكبر، ولكن على الرغم من اعتبار هذا اليوم من الأيام المشهورة على مستوى العالم، إلا أنه يتم الاحتفال به في عدد من الدول والبلدان المعينة فقط وليس بشكل واسع.

تعظيم دور الأخ

ودائمًا ما يشكل كل شخص داخل الأسرة محورًا مهمًا في حياة الأشخاص المحيطين به،  الأمر الذي يساعد على تعاضد وترابط الأسرة، وتقوية العائلة طوال الوقت، لذلك لا يمكن تخيل تخلي أي فرد عن هذه المهام، لأن ذلك حتماً سوف يؤدى إلى ضعف الأسرة.

قد يهمّك أيضاً
سقوط مروج مخدرات في عسير

سقوط مروج مخدرات في عسير

علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم

علي البليهي: كنت أتناول البصل لكي أُرهق المهاجم

وتتعدد مظاهر الاحتفال في هذا اليوم، ومنها إرسال هدايا من الأشقاء لبعضهم البعض، أو مجرد التعبير ولو بكلمة من الأشقاء الصغار عن حبهم وتقديرهم لشقيقهم الأكبر، لاسيما وأن بعض هؤلاء الأشقاء تحملوا مسؤولية تربية إخوانهم وأخواتهم فى سن مبكر.

قد يهمّك أيضاً
توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان

توقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان

إجابة بالعربية لنجل كريستيانو رونالدو تثير الإعجاب

إجابة بالعربية لنجل كريستيانو رونالدو تثير الإعجاب

وجاء الاحتفال بهذا اليوم، من أجل تعظيم وتمجيد دور الأخ في حياة إخوته، حيث أن الأخ هو شريك الحياة منذ الطفولة، فهو يلعب مع إخوانه ويشاركهم في الطعام والشراب والمسكن والملبس، كما أنهم من دم واحد، وعندما يكبرون يصبح هذا الأخ هو سند وعون أخيه في العديد من مواقف الحياة، ومهما حدث من المواقف أو تبدلت الظروف لا يمكن للأخ أن يقسو قلبه على أخيه بل فإن الأخ يحمي أخيه ويصد عنه كل شر.

معلومات عن يوم الأخ العالمي

واحتفالاً بهذه المناسبة، نرصد 5 معلومات عن يوم الأخ العالمي

1 – يعد من المناسبات غير الرسمية التي تحتفل بها بعض الدول حول العالم، وليس كل الدول.

2 – يتم الاحتفال باليوم العالمي للأخ في الرابع والعشرين من شهر مايو في كل عام.

3 – تم الاحتفال بهذا اليوم لأول مرة في عام 2005 ولا يزال الاحتفال به مستمرًا حتى وقتنا هذا.

4 – يعد سي. دانيال رودس، الذي يعيش في ألاباما، هو الذي نظم الاحتفال بهذا اليوم منذ عدة سنوات.

5 – تختلف الدول في طريقة الاحتفال بهذا اليوم، حيث إن بعض الدول قد يكون فيها عطلات رسمية من أجل الاحتفال بهذا اليوم، بينما توجد دول أخرى تقوم بتقديم التهاني والمعايدات فقط على الإخوة اعترافًا بفضلهم على إخوتهم في هذا اليوم العالمي.

 

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض
أخبار رئيسية

تنبيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة...

أخبار رئيسية
سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر الحجاج
السعودية اليوم

سدايا تشارك كممكّن رقمي لتسهيل إجراءات سفر...

السعودية اليوم
ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021
آخر الاخبار

ضمك يستهدف فوزًا غائبًا منذ 2021

آخر الاخبار
لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا الإجلاء القادمين من السودان
أخبار رئيسية

لقطات إنسانية لجهود حرس الحدود المقدمة لرعايا...

أخبار رئيسية
النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى درويش المفاجئة
مشاهير

النيابة المصرية تكشف سبب وفاة الفنان مصطفى...

مشاهير
المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان بشكل نظامي
السعودية اليوم

المملكة تمنح التأشيرة المجانية للقادمين من السودان...

السعودية اليوم
3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في قبضة الأمن
أخبار أمنية

3 مخالفين حاولوا تهريب الحشيش فسقطوا في...

أخبار أمنية
الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق الذهب
الرياضة

الفراج: الهلال قاتل في كل الجبهات واستحق...

الرياضة