أبشر: مزاد اللوحات الإلكتروني ينتهي غدًا

دعت منصة أبشر المواطنين إلى المشاركة في مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني الذي تطرحه الإدارة العامة للمرور، وذلك للحصول على لوحة مميزة لمركباتهم بكل سهولة.

وأوضحت المنصة عبر إنفوجراف صادر عنها أن المزاد الذي بدأ اليوم الأربعاء، ينتهي غدًا الخميس في تمام الساعة الـ10 مساء.

خطوات الوصول للخدمة

وأشارت إلى أن طريقة الوصول إلى الخدمة يتم من خلال ثلاث خطوات هي:

1 – الدخول على منصة أبشر ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

2 – اختيار المرور.

3 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.