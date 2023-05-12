أبطال الفلاح إلى نخبة دوري المدارس

فنانون ينعون عبدالكريم عبدالقادر: فقدنا رمزًا من رموز الأغنية الخليجية ولي العهد يُتوج الهلال بلقب كأس الملك وظائف شاغرة في شركة إريكسون الهلال بطلًا لـ كأس الملك وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية وظائف شاغرة لدى شركة أرامكس وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة التصنيع ترميم ملاعب وواجهات مدارس للطفولة بالرياض الصوت الجريح عبدالكريم عبدالقادر في ذمة الله لحظة العثور على طفل تاه بغابة ليومين بميشيغان
حقق فريق مدرسة الفلاح الثانوية لكرة القدم، لقب نهائي منطقة عسير، حيث كان ممثلًا لإدارة تعليم محايل عسير، وتُوج باللقب بعد الفوز على منتخب إدارة تعليم عسير بثلاثية مقابل هدف.
مدير #تعليم_محايل_عسير
يهنىء منتخب إدارة #تعليم_محايل_عسير لتحقيقه بطولة نهائي #منطقة_عسير لكرة القدم للمرحلة الثانوية، وممثلًا لدوري النخبة بـ #تعليم_جدة ، مثمنًا كافة الجهود لطلاب المنتخب وأسرهم ولمدارسهم ومكاتب التعليم ولقسم التربية البدنية وكل من ساهم خلف هذا الإنجاز .… pic.twitter.com/lIbouv6Z0Rقد يهمّك أيضاً
— إدارة تعليم محايل عسير (@MOE_MHR) May 11, 2023
وعلق الحساب الرسمي لإدارة تعليم محايل عسير على تتويج فريق مدرسة الفلاح باللقب قائلًا: “مدير تعليم محايل عسير يهنئ منتخب إدارة تعليم محايل عسير بالفوز ببطولة منطقة عسير لكرة القدم، وممثلًا في نخبة دوري المدارس التي تقام في جدة، مثمنًا كافة الجهود لطلاب المنتخب وأسرهم ولمدارسهم ومكاتب التعليم ولقسم التربية البدنية وكل من ساهم خلف هذا الإنجاز”.
جدير بالذكر أن مدير تعليم محايل عسير كان هنأ كذلك منتخب إدارة تعليم محايل عسير في الكرة الطائرة بعد فوزه بنهائي بطولة منطقة عسير للكرة الطائرة للمرحلة المتوسطة، وممثلًا في دوري المدارس للكرة الطائرة في جدة.