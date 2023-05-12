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بعد تحقيقهم بطولة نهائي منطقة عسير لكرة القدم للمرحلة الثانوية

أبطال الفلاح إلى نخبة دوري المدارس

الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٧ صباحاً
أبطال الفلاح إلى نخبة دوري المدارس
المواطن - فريق التحرير

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حقق فريق مدرسة الفلاح الثانوية لكرة القدم، لقب نهائي منطقة عسير، حيث كان ممثلًا لإدارة تعليم محايل عسير، وتُوج باللقب بعد الفوز على منتخب إدارة تعليم عسير بثلاثية مقابل هدف.

نخبة دوري المدارس

 

وعلق الحساب الرسمي لإدارة تعليم محايل عسير على تتويج فريق مدرسة الفلاح باللقب قائلًا: “مدير تعليم محايل عسير يهنئ منتخب إدارة تعليم محايل عسير بالفوز ببطولة منطقة عسير لكرة القدم، وممثلًا في نخبة دوري المدارس التي تقام في جدة، مثمنًا كافة الجهود لطلاب المنتخب وأسرهم ولمدارسهم ومكاتب التعليم ولقسم التربية البدنية وكل من ساهم خلف هذا الإنجاز”.

إدارة ⁧‫تعليمً محايل عسير‬⁩ فريق ثانوي الفلاح - دوري المدارس

جدير بالذكر أن مدير تعليم محايل عسير كان هنأ كذلك منتخب إدارة تعليم محايل عسير في الكرة الطائرة بعد فوزه بنهائي بطولة منطقة عسير للكرة الطائرة للمرحلة المتوسطة، وممثلًا في دوري المدارس للكرة الطائرة في جدة.

إدارة ⁧‫تعليمً محايل عسير‬⁩ فريق ثانوي الفلاح - دوري المدارس

إدارة ⁧‫تعليمً محايل عسير‬⁩ فريق ثانوي الفلاح - دوري المدارس

إدارة ⁧‫تعليمً محايل عسير‬⁩ فريق ثانوي الفلاح - دوري المدارس

إدارة ⁧‫تعليمً محايل عسير‬⁩ فريق ثانوي الفلاح - دوري المدارس

إدارة ⁧‫تعليمً محايل عسير‬⁩ فريق ثانوي الفلاح - دوري المدارس

 

 

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