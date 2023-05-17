أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك

أعلنت شركة أبل، أمس الثلاثاء، تمهيدًا لمؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023؛ المقرر عقده في شهر يونيو المقبل، عن مجموعة من الميزات الجديدة لإمكانية الوصول التي ستُطرح في وقت لاحق من هذا العام بالتزامن مع إطلاق هاتف (آيفون 15) المرتقب.

ميزة الصوت الشخصي

وأضافت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها أن ميزة (الصوت الشخصي) Personal Voice، المتوقع إطلاقها مع الإصدار التالي ذي الرقم 17 من نظام (آي أو إس)، ستسمح لهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية بتوليد نسخة رقمية من صوتك يمكن استخدامها في المكالمات الصوتية، ومكالمات (فيستايم) FaceTime.

وذكرت أبل أن ميزة (الصوت الشخصي) ستُنشئ صوتًا مُركَّبًا يشبه صوت المستخدم، ويمكن استخدامه للتواصل مع العائلة والأصدقاء. وتستهدف هذه الميزة المستخدمين الذين لديهم ظروف يمكن أن تؤثر في قدرتهم على التحدث مع مرور الوقت.

ويمكن للمستخدمين إنشاء صوتهم الشخصي عن طريق تسجيل 15 دقيقة من الصوت في أجهزتهم. وقالت شركة أبل: إن التقنية ستستخدم تقنية التعلم الآلي الموجودة ضمن الجهاز فقط لزيادة الخصوصية إلى أقصى حد.