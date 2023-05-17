Icon

حساب المواطن يذكر بشرط هام بشأن الآيبان Icon ترتيب الدوري السعودي بعد تعادل الهلال وفوز النصر Icon لحظة الانفجار المروع لبركان في المكسيك Icon رئيس النواب الأمريكي يعلن موقفه بشأن أزمة سقف الديون Icon إيميليانو دياز: فقدان الهلال لـ الأمل في لقب الدوري سبب أدائنا ضد الاتحاد Icon أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك Icon نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال Icon عالم فيروسات يطلق تحذيرًا رغم انتهاء جائحة كورونا Icon إنتر ميلان إلى نهائي دوري أبطال أوروبا Icon 30 قتيلًا باشتباكات بين مربي ماشية ومزارعين بنيجيريا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
يمكن استخدامها في المكالمات الصوتية

أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٨ صباحاً
أبل تتيح لك نسخة رقمية من صوتك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة أبل، أمس الثلاثاء، تمهيدًا لمؤتمر المطورين السنوي WWDC 2023؛ المقرر عقده في شهر يونيو المقبل، عن مجموعة من الميزات الجديدة لإمكانية الوصول التي ستُطرح في وقت لاحق من هذا العام بالتزامن مع إطلاق هاتف (آيفون 15) المرتقب.

ميزة الصوت الشخصي

وأضافت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها أن ميزة (الصوت الشخصي) Personal Voice، المتوقع إطلاقها مع الإصدار التالي ذي الرقم 17 من نظام (آي أو إس)، ستسمح لهواتف آيفون الذكية، وحواسيب آيباد اللوحية بتوليد نسخة رقمية من صوتك يمكن استخدامها في المكالمات الصوتية، ومكالمات (فيستايم) FaceTime.

قد يهمّك أيضاً
تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية

تحطم مروحية في مقاطعة بريانسك الروسية

طائرة مسيرة تغلق مطار جاتويك البريطاني

طائرة مسيرة تغلق مطار جاتويك البريطاني

وذكرت أبل أن ميزة (الصوت الشخصي) ستُنشئ صوتًا مُركَّبًا يشبه صوت المستخدم، ويمكن استخدامه للتواصل مع العائلة والأصدقاء. وتستهدف هذه الميزة المستخدمين الذين لديهم ظروف يمكن أن تؤثر في قدرتهم على التحدث مع مرور الوقت.

قد يهمّك أيضاً
البلوي يدير مباراة الاتفاق والشباب

البلوي يدير مباراة الاتفاق والشباب

فيصل بن فرحان ونظيره الجزائري يوقعان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى

فيصل بن فرحان ونظيره الجزائري يوقعان اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى

ويمكن للمستخدمين إنشاء صوتهم الشخصي عن طريق تسجيل 15 دقيقة من الصوت في أجهزتهم. وقالت شركة أبل: إن التقنية ستستخدم تقنية التعلم الآلي الموجودة ضمن الجهاز فقط لزيادة الخصوصية إلى أقصى حد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من السودان: اللي تحتاجونه حاضرين فيه
السعودية اليوم

قائد المنطقة الغربية لرعايا الدول القادمين من...

السعودية اليوم
دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب غير صحيحة
آخر الاخبار

دائرة الحكام: ركلة جزاء الاتحاد ضد الشباب...

آخر الاخبار
70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3 أشهر
تكنولوجيا

70 مليار دولار إيرادات غوغل في 3...

تكنولوجيا
حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس الملك
آخر الاخبار

حكام مباراة الهلال والوحدة في نهائي كأس...

آخر الاخبار
كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع رئيس كوريا الجنوبية
العالم

كاميرات الصحفيين تحرج بايدن في مؤتمره مع...

العالم
الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق نظام الفصول الثلاثة
السعودية اليوم

الشورى لـ التعليم: أعيدوا النظر في تطبيق...

السعودية اليوم
رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة
السعودية اليوم

رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في...

السعودية اليوم
التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا من السودان
أخبار رئيسية

التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية لإجلاء الرعايا...

أخبار رئيسية