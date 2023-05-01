أبل تطلق تحديثًا أمنيًّا منفصلًا لأول مرة

أطلقت أبل تحديثًا أمنيًّا منفصلًا لأول مرة، بحجم صغير لإصلاحات الأمان في الجهاز.

وقال الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أبل أطلقت تحديثًا أمنيًّا منفصلًا لأول مرة لنظام iOS16.4.1.

وأرفق عبدالعزيز الرشيد فيديو يحمل شرحًا توضيحيًّا مبسطًا للتحديثات الأمنية المنفصلة لإصلاح الثغرات والمشاكل الأمنية في الهواتف المحمولة.