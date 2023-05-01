أبل تطلق تحديثًا أمنيًّا منفصلًا لأول مرة

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أطلقت أبل تحديثًا أمنيًّا منفصلًا لأول مرة، بحجم صغير لإصلاحات الأمان في الجهاز.
ابل اطلقت تحديث امني منفصل لأول مرة
لنظام iOS16.4.1 pic.twitter.com/ME9bGPSNAcقد يهمّك أيضاً
— عبدالعزيز الرشيد (@i3zcom) May 1, 2023
وقال الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: أبل أطلقت تحديثًا أمنيًّا منفصلًا لأول مرة لنظام iOS16.4.1.
وأرفق عبدالعزيز الرشيد فيديو يحمل شرحًا توضيحيًّا مبسطًا للتحديثات الأمنية المنفصلة لإصلاح الثغرات والمشاكل الأمنية في الهواتف المحمولة.