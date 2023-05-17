أبل تعيد تصميم كاميرا iPhone15 Pro Max

تعتزم شركة أبل إعادة ترتيب تصميم الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة على هاتف iPhone15 Pro Max لتتيح استيعاب تقنية الكاميرا الجديدة بنظام المنظار الحصرية للهاتف الأكبر.

ترتيب تصميم الكاميرات الخلفية

وغرد الخبير التقني عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: تسريبات بأن Apple ستعيد ترتيب تصميم الكاميرات الخلفية الثلاثية في iPhone 15 Pro Max لاستيعاب عدسة الـ periscope التي ستكون حصرية على الهاتف الأكبر لتسمح بتقريب يصل الى 6x.

وفي تغريدة منفصلة، قال الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي: أعلنت Apple عن سماعات Beats Studio Buds + مع تحسينات في عزل الضوضاء النشط (ANC) ووضع الشفافية والميكروفونات وعمر البطارية وسرعة الربط، وتأتي السماعة بألوان جديدة بسعر 169.99 دولار.