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لاستيعاب تقنية الكاميرا الجديدة بنظام المنظار الحصرية

أبل تعيد تصميم كاميرا iPhone15 Pro Max

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
أبل تعيد تصميم كاميرا iPhone15 Pro Max
المواطن - فريق التحرير

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تعتزم شركة أبل إعادة ترتيب تصميم الكاميرات الخلفية ثلاثية العدسة على هاتف iPhone15 Pro Max لتتيح استيعاب تقنية الكاميرا الجديدة بنظام المنظار الحصرية للهاتف الأكبر.

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ترتيب تصميم الكاميرات الخلفية

وغرد الخبير التقني عبدالله السبيعي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: تسريبات بأن Apple ستعيد ترتيب تصميم الكاميرات الخلفية الثلاثية في iPhone 15 Pro Max لاستيعاب عدسة الـ periscope التي ستكون حصرية على الهاتف الأكبر لتسمح بتقريب يصل الى 6x.

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وفي تغريدة منفصلة، قال الخبير التقني وعضو الإعلام الرقمي بغرفة الرياض عبدالله السبيعي: أعلنت Apple عن سماعات Beats Studio Buds + مع تحسينات في عزل الضوضاء النشط (ANC) ووضع الشفافية والميكروفونات وعمر البطارية وسرعة الربط، وتأتي السماعة بألوان جديدة بسعر 169.99 دولار.

 

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