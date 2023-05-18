أبناء شهداء الواجب والمصابين يستمتعون بتجربة ترفيهية في سيتي ووك

32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة فيصل فجر مفتاح تألق الوحدة ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش والأقراص المخدرة بتبوك والجوف لقطات بالأقمار الصناعية تكشف دمار مدينة أوكرانية الشباب يسعى لاستعادة توازنه ضد الوحدة التعليم تعلن نتيجة النقل الخارجي وتحقق الرغبة الأولى لأكثر من 72% والد التوأم السيامي النيجيري يسجد فرحًا بعد نجاح فصلهما إيفر بانيغا يتألق في دوري روشن حالة التوأم السيامي النيجيري مستقرة بعد عملية الفصل الأسهم السعودية تنهي تعاملاتها باللون الأخضر
نظمت إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 بالتعاون مع وزارة الدفاع، جولة لعدد كبير من أبناء شهداء الواجب والمصابين لمنطقة “سيتي ووك” إحدى أبرز مناطق التقويم، برعاية عدد من الشركاء، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية للتقويم، والاهتمام والتقدير الكبير الذي توليهما الحكومة الرشيدة بأبناء شهداء الواجب والمصابين وذويهم.
وزار 35 من أبناء الشهداء والمصابين وعائلاتهم منطقة “سيتي ووك”، وقاموا بجولة في العديد من المناطق السياحية والترفيهية والتجارية والفعاليات التي تضمها، وتجربة عدد من الأنشطة الترفيهية والألعاب المختلفة.
واستمتع أبناء وذوو الشهداء والمصابين بالفعاليات والبرامج الترفيهية المتنوعة في المنطقة، وشاركوا في عدد من التجارب الترفيهية التفاعلية، إلى جانب تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم الشهيرة المتواجدة في المنطقة.
وحرصت إدارة تقويم فعاليات جدة على توفير أفضل تجربة ترفيهية لأبناء وذوي شهداء الواجب والمصابين، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة في منطقة “سيتي ووك”، والتي تعد أحد أهم وأضخم مناطق التقويم، وتتكون من 10 مناطق ترفيهية تقدم العديد من العروض والفعاليات والتجارب الحية والمغامرات والألعاب المتنوعة، ضمن باقة مميزة من الخدمات المتكاملة من المحلات والمطاعم.