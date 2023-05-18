أبناء شهداء الواجب والمصابين يستمتعون بتجربة ترفيهية في سيتي ووك

نظمت إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 بالتعاون مع وزارة الدفاع، جولة لعدد كبير من أبناء شهداء الواجب والمصابين لمنطقة “سيتي ووك” إحدى أبرز مناطق التقويم، برعاية عدد من الشركاء، وذلك في إطار المسؤولية الوطنية والمجتمعية للتقويم، والاهتمام والتقدير الكبير الذي توليهما الحكومة الرشيدة بأبناء شهداء الواجب والمصابين وذويهم.

وزار 35 من أبناء الشهداء والمصابين وعائلاتهم منطقة “سيتي ووك”، وقاموا بجولة في العديد من المناطق السياحية والترفيهية والتجارية والفعاليات التي تضمها، وتجربة عدد من الأنشطة الترفيهية والألعاب المختلفة.

برامج ترفيهية متنوعة

واستمتع أبناء وذوو الشهداء والمصابين بالفعاليات والبرامج الترفيهية المتنوعة في المنطقة، وشاركوا في عدد من التجارب الترفيهية التفاعلية، إلى جانب تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم الشهيرة المتواجدة في المنطقة.

وحرصت إدارة تقويم فعاليات جدة على توفير أفضل تجربة ترفيهية لأبناء وذوي شهداء الواجب والمصابين، وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة في منطقة “سيتي ووك”، والتي تعد أحد أهم وأضخم مناطق التقويم، وتتكون من 10 مناطق ترفيهية تقدم العديد من العروض والفعاليات والتجارب الحية والمغامرات والألعاب المتنوعة، ضمن باقة مميزة من الخدمات المتكاملة من المحلات والمطاعم.