أبناء غازي التوم يحتفلون بزواج الشاب عبدالعزيز في الرياض

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في ليلة أكتمل فيها الشهر وذاعت بها البسمة في اﻷرجاء، واعتلت بها هتافات اللقاء، ليلة بهيجة من ليالي الفرح والسرور.
احتفى بها الشاب الدكتور عبدالعزيز بن غازي التوم على كريمة، سجدي بن فيحان التوم، وذلك في حفل أُقيم مساء الخميس الماضي، بقاعة ريناد للاحتفالات بالرياض، وسط حضور عدد كبير من الأعيان والوجهاء والشعراء والإعلاميين والأهل والأقارب والأصدقاء الذين شاركوا العريس فرحته بهذه المناسبة، سائلين المولى عز وجل له التوفيق في حياته الزوجية.
وعبَّر العريس، وأبناء غازي بن حمدان التوم – رحمه الله – عن فرحتهم الغامرة، مقدمين الشكر والعرفان لكل من حضر وشاركهم هذه المناسبةِ الغالية، ولكل من أرسل “التهاني والتبريكات”، سائلين المولى عز وجل أن يديم أفراح الجميع.
وصحيفة “ “ بدورها ترفع أسمى آيات التهاني والتبريكات للعروسين ولكافة أفراد أسرتهما متمنين لهم دوام التوفيق والسعادة، وتتمنى لهما حياة سعيدة.