أبها لا يغيب عن هز الشباك ضد الاتفاق

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للظهور بشكل مميز ضد الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الاتفاق عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

أبها يسعى للفوز

وسبق أن لعب أبها ضد الاتفاق 9 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتتسم مواجهاتهما بالندية والتكافؤ، حيث نجح كل منهما في تحقيق الفوز 4 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تسجيل أهداف في جميع مبارياته السابقة ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في إحراز 12 هدفًا، ما يحفز لاعبيه لمواصلة هز الشباك.

ويُعد فارس الشمال ضمن أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من الأخطاء المسببة للأهداف في دوري روشن السعودي برصيد 5 أهداف، فيما يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بين الأقل بلا أهداف.