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ضمن منافسات دوري روشن

أبها لا يغيب عن هز الشباك ضد الاتفاق

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٩ مساءً
أبها لا يغيب عن هز الشباك ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها للظهور بشكل مميز ضد الاتفاق ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز خلال مباراة اليوم.

مباراة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب أبها ضد الاتفاق عند الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ27 من دوري روشن السعودي.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الشمال المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في المركز الثامن برصيد 33 نقطة.

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أبها
لاعبو فارس الشمال – المصدر spl

أبها يسعى للفوز

وسبق أن لعب أبها ضد الاتفاق 9 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتتسم مواجهاتهما بالندية والتكافؤ، حيث نجح كل منهما في تحقيق الفوز 4 مرات، فيما خيم التعادل على نتيجة لقاء واحد.

الاتفاق وأبها
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها من تسجيل أهداف في جميع مبارياته السابقة ضد الاتفاق في الدوري السعودي للمحترفين، حيث نجح في إحراز 12 هدفًا، ما يحفز لاعبيه لمواصلة هز الشباك.

الاتفاق ضد أبها
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويُعد فارس الشمال ضمن أكثر الفرق استقبالًا للأهداف من الأخطاء المسببة للأهداف في دوري روشن السعودي برصيد 5 أهداف، فيما يُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق بين الأقل بلا أهداف.

الاتفاق
لاعبو الاتفاق – المصدر spl

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