Icon

هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة Icon أسباب الموت المفاجئ وأعراضه Icon وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل Icon القبض على مروجي الإمفيتامين والقات في تبوك وجازان Icon وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي Icon أضرار جسيمة بالسيارات والمنازل جراء إعصار فلوريدا Icon طفلة سودانية للسعودية: شكرًا لمساعدتكم وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة Icon لحظة قفز سجين من أعلى السلم لينهي حياته بكولومبيا Icon السفير العنزي يزور المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس بمسقط Icon تقارير إسبانية: كريستيانو رونالدو يدرس مغادرة النصر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
في الجولة الـ25 بدوري روشن

أبها يخطف الفوز أمام العدالة

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ مساءً
أبها يخطف الفوز أمام العدالة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا ثمينًا على حساب العدالة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

فوز ثمين

وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.

أبها والعدالة - 2

وفي الشوط الثاني، نجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف لفارس الجنوب في الدقيقة الـ82.

وبعد المباراة، أصبح رصيد فارس الجنوب 30 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة في المركز الـ14.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول الكثير من الناس
السعودية اليوم

زمن سطوة مواقع التواصل الحديثة على عقول...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول
الرياضة

الهلال يسعى لتجنب تكرار سيناريو الدور الأول

الرياضة
4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب أمن الكويت
العالم

4 آسيويين يقفزون من الشرفة هربًا بسبب...

العالم
رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا
السعودية اليوم

رسالة للفاشونستات وأصحاب الأوتفيت: ارحمونا

السعودية اليوم
ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط الأول
الرياضة

ميلان يتفوق على نابولي بثنائية في الشوط...

الرياضة
تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة قحطان
السعودية اليوم

تعليم سراة عبيدة: الدراسة عن بعد بتهامة...

السعودية اليوم
وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا الدول من السودان إلى السعودية
السعودية اليوم

وصول 41 مواطنًا و171 شخصًا من رعايا...

السعودية اليوم
أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا
السعودية اليوم

أمطار ربيعية على المدينة المنورة اليوم وغدًا

السعودية اليوم