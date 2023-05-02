أبها يخطف الفوز أمام العدالة

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حقق الفريق الكروي الأول بنادي أبها فوزًا ثمينًا على حساب العدالة بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ25 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
أبها يكسب العدالة بهدف سعد بقير ✅قد يهمّك أيضاً
📺 شاهد هدف المباراة ⬇️#ابها_العدالة | #SSC pic.twitter.com/TTqpisShic
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) May 2, 2023
وكان الشوط الأول من المباراة انتهى بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، نجح التونسي سعد بقير في إحراز الهدف لفارس الجنوب في الدقيقة الـ82.
وبعد المباراة، أصبح رصيد فارس الجنوب 30 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد العدالة عند 21 نقطة في المركز الـ14.