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ضمن منافسات دوري روشن

أبها يستهدف نقاط مباراة الهلال لضمان البقاء

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٧ مساءً
أبها يستهدف نقاط مباراة الهلال لضمان البقاء
المواطن - فريق التحرير

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يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، في الظهور بشكل مميز خلال مواجهة الهلال اليوم، وتحقيق نتيجة إيجابية للبقاء في دوري روشن السعودي.

مباراة اليوم بالدوري

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد الهلال، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

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وقبل مباراة اليوم، يحتل فارس الجنوب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 53 نقطة.

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الهلال وأبها
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

أبها يسعى للفوز

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز ضد الهلال اليوم، وحصد 3 نقاط تضمن له البقاء رسميًا في دوري روشن السعودي الموسم المقبل.

أبها
لاعبو فارس الجنوب – المصدر spl

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها لنقطة فقط، من أصل 6 نقاط متاحة، من أجل الوصول إلى النقطة 34، وبالتالي تفادي خطر الهبوط إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والبقاء مع الكبار للموسم الخامس على التوالي.

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لحصد الثلاث نقاط، للتقدم في الترتيب، ومصالحة جماهيره بعد تراجع الأداء والنتائج في دوري روشن السعودي هذا الموسم، الأمر الذي أثار غضب مشجعيه.

الهلال
لاعبو الأزرق – المصدر spl

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