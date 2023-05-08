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خلال مواجهة الاتحاد اليوم

أبها يسعى لتجنب رقم سلبي منذ 2009

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٦ مساءً
أبها يسعى لتجنب رقم سلبي منذ 2009
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة الاتحاد اليوم.

مباراة اليوم

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد أبها، عند الساعة 9:30 مساء اليوم الاثنين، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

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الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 59 نقطة، فيما يتواجد فارس الجنوب في المركز العاشر برصيد 30 نقطة.

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أبها
لاعبو الفريق – المصدر spl

أبها يسعى لاستعادة التوازن

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها مباراة اليوم، بعد تعرضه للخسارة في 7 مباريات متتالية خارج ملعبه، ويسعى لتجنب الهزيمة الثامنة التي ستُعادل أطول سلسلة إخفاقات خارج أرضه بين أكتوبر 2008 ويناير 2009.

وتُعد مباراة اليوم هي العاشرة بين الفريقين ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ولم يتعادلا في أي لقاء من قبل، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز 6 مرات، مقابل 3 انتصارات لفارس الجنوب.

أبها ضد الاتحاد
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

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