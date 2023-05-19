أبو الغيط: عودة سوريا أهم قرارات قمة جدة هلالي يطلب التعاقد مع ميسي سيارة مسرعة تقتحم الفاتيكان والحرس يطلق النار عليها ناقد رياضي يهاجم خالد الغامدي بعد تعليق أشباه اللاعبين توقعات بأمطار وعواصف على غرب الرياض استحضار صوت أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي يثير جدلًا بمصر الإندبندنت: لم يعد بإمكان مجموعة السبع إملاء شروطها على العالم تشكيلة مباراة ضمك ضد الهلال تعثر مفاوضات سقف الدين الأمريكي ولي العهد يلتقي رئيس الصومال
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن قمة جدة حققت المرجو منها، موضحًا أن قرار عودة سوريا يعد من أهم قراراتها.
وأضاف أبو الغيط في مؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عقب القمة العربية الـ32، أن قرار عودة سوريا يحمل رمزية واضحة للغاية بأن العرب يريدون أن ينخرطوا بقوة لحل الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات كانت سلسة للغاية وهادئة.
وتابع: هناك رغبة وعزم أكيد على أن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي أكثر لحل الأزمة السورية واستعادة سوريا لدورها الطبيعي، وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها.
وأردف أمين عام الجامعة العربية: هناك شعور واضح بأن العرب يرغبون في امتلاك ناصية التفاعل والتعامل مع المشكلات العربية، وعدم تركها للقوى الأجنبية والإقليمية.
#فيديو | المؤتمر الصحفي المشترك لسمو وزير الخارجية، والأمين العام لجامعة الدول العربية. #قمة_جدة | #واس_عام pic.twitter.com/SmWA6ZL1zm
— واس العام (@SPAregions) May 19, 2023