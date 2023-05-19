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بداية لانخراط عربي أكثر لحل الأزمة السورية

أبو الغيط: عودة سوريا أهم قرارات قمة جدة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣١ مساءً
أبو الغيط: عودة سوريا أهم قرارات قمة جدة
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن قمة جدة حققت المرجو منها، موضحًا أن قرار عودة سوريا يعد من أهم قراراتها.

عودة سوريا

وأضاف أبو الغيط في مؤتمر الصحفي المشترك مع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عقب القمة العربية الـ32، أن قرار عودة سوريا يحمل رمزية واضحة للغاية بأن العرب يريدون أن ينخرطوا بقوة لحل الأزمة السورية، مشيرًا إلى أن الاجتماعات كانت سلسة للغاية وهادئة.

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وتابع: هناك رغبة وعزم أكيد على أن تكون عودة سوريا بداية لانخراط عربي أكثر لحل الأزمة السورية واستعادة سوريا لدورها الطبيعي، وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها.

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تفاعل مع المشكلات العربية

وأردف أمين عام الجامعة العربية: هناك شعور واضح بأن العرب يرغبون في امتلاك ناصية التفاعل والتعامل مع المشكلات العربية، وعدم تركها للقوى الأجنبية والإقليمية.

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