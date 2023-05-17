أبو الغيط: قمة جدة تنعقد وسط تحديات لم تُشهد منذ عقود

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أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية بجدة تنعقد وسط تحديات وأزمات لم تُشهد منذ عقود، لافتًا إلى أن الحضور العربي في هذه القمة كامل.
وأضاف أبو الغيط خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة جدة، أن قمة جدة فرصة لوضع حد لوقف التسلح في السودان، مرحبًا بعودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.
ودعا إلى ضرورة العمل الموحد للازدهار بالدول العربية، مشيرًا إلى أن الأزمات في سوريا واليمن وليبيا تحتاج لمقاربات لإخراجها من الجمود.
كما لفت إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من الانفجار جراء السياسة الإسرائيلية المتطرفة، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العمل العربي المشترك بمختلف المجالات.
وانطلق اليوم اجتماع وزراء خارجية الدول العربية في مدينة جدة، وذلك للتحضير للقمة العربية الـ32.
وخلال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بجدة، تسلم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، رئاسة القمة العربية من نظيره الجزائري أحمد عطاف.
وقال وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح الاجتماع اليوم إن السعودية تتطلع لمواجهة التحديات العربية المشتركة بما يحقق التطلعات، مشيرًا إلى أن المنطقة تمر بتحديات كبيرة على الأصعدة كافة.