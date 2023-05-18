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السلطات المعنية أبلغته تدبر نقل ابنته بنفسه

أب هندي يحمل ابنته المتوفاة على دراجة نارية

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٤٧ مساءً
أب هندي يحمل ابنته المتوفاة على دراجة نارية
المواطن - فريق التحرير

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أثارت واقعة نقل مواطن هندي لطفلته المتوفاة، من المستشفى إلى قريته على دراجته النارية بولاية ماديا براديش، جدلًا كبيرًا في الهند.

ويظهر مقطع فيديو متداول الأب المكلوم واسمه لاكسمان سينغ، حاملاً جثة ابنته ذات الـ 13 ربيعًا، على دراجته النارية في ساعة متأخرة من الليل.

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قوانين النقل بالإسعاف

وقال الأب فيما بعد لوسائل الإعلام الهندية إن ابنته توفيت بسبب “فقر الدم المنجلي”،مشيرًا إلى أنه طلب من سلطات المستشفى الحصول على سيارة إسعاف، لكن تم إبلاغه أن القوانين تمنع ابتعاد سيارة الإسعاف عن المستشفى أكثر من 15 كيلومترًا.

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وأفاد الأب أن السلطات المعنية طلبت منه تدبر أمر نقل ابنته بنفسه، فاضطر لفقره إلى نقلها على متن دراجة نارية.

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