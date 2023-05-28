أتراك يطورون لعبة تدعو لقتل السوريين

حذف متجر قوقل بلاي Google Play، لعبة إلكترونية تحمل اسم Zafer Tourism، والتي طورها مبرمجون أتراك، بعد انتقادات واسعة من اللاجئين ووسائل الإعلام السورية.

آلية اللعب

وتحاكي اللعبة محاولة عبور الحدود التركية بين اللاجئين السوريين، ويقوم اللاعب بمحاولة دهس أكبر عدد ممكن منهم باستخدام شاحنات، وحصلت اللعبة على تقييم 3.9، وتم تحميلها حوالي ٥ آلاف مرة قبل حذفها.

وكتبت على صفحتها في قوقل بلاي عبارات تدعو للعنف ضد اللاجئين السوريين، مثل احم حدودك لا تدعهم يمرون، وركز على الهدف وانطلق واترك الباقي للشاحنات، وقبل أن يعبر اللاجئون الحدود ادعسهم بالشاحنات واقذفهم.

خطاب مُعادٍ

ويُذكر أن السوريين عادة ما يواجهون خطابًا معاديًا في البلاد والذي تصاعدت وتيرته مع دخول السباق الانتخابي الرئاسي والتركيز على ترحيل اللاجئين لكسب الأصوات.