أتربة مثارة على الحناكية والمهد حتى الـ 9 مساءً

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تبدأ من الساعة صباح اليوم وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد.
من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا مع استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والمدينة المنورة كذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة خاصة الشمالية منها, في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة.