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تحت شعار احم قلبك

أثر تطلق أكبر حملة بالسعودية للحد من أمراض القلب

الأربعاء ١٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١١ مساءً
أثر تطلق أكبر حملة بالسعودية للحد من أمراض القلب
المواطن - فريق التحرير

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أطلقت جمعية أثر، اليوم الثلاثاء، أكبر حملة توعوية في المملكة، والتي تعتني بأمراض القلب والأوعية الدموية، تحت شعار احم قلبك، وبإشراف وزارة الصحة وتنفيذ جمعية التطوع الصحية أثر ورعاية شركة باير للأدوية ومساهمة شركة فيزيتا كشريك رقمي للحملة، وبحضور كبار الاستشاريين الطبيين في مجال صحة القلب والتخصصات المختلفة مع نخبة من الإعلاميين والعاملين في المجال الصحي من منسوبي وزارة الصحة والتطوع الصحي.

مليون شخص

تهدف الحملة إلى إجراء نشاطات توعوية وفحوصات طبية لمليون مواطن ومقيم في المملكة، وعبر شراكات إستراتيجية مع القطاعين الصحي والتطوعي لاستهداف الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب عبر قنوات متعددة تشمل الفحوصات الفورية التي تقدم داخل المراكز التجارية الكبرى والمنتزهات المنتشرة في مختلف مدن المملكة من خلال فريق الحملة الصحي وعياداته المتنقلة.

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30 % معرضون للإصابة

ويذكر أن أكثر من 30% من سكان المملكة معرضون لخطر الاصابة بأمراض القلب. وتعتبر المملكة من أكثر الدول من حيث ارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، والتي تعد المسبب الأول للوفيات بالمملكة مما دعا المجلس الصحي السعودي لإطلاق معايير جديدة لخفض معدل الإصابة بأمراض القلب.

ويعد ارتفاع الكوليسترول والسمنة والتدخين ومرض السكري وقلة النشاط البدني من أهم المسببات لأمراض القلب.

تأتي هذه الحملة برعاية شركة باير قسم صحة المستهلك بالتعاون مع شركة فيزيتا، المنصة الصحية الرقمية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، بصفتها الشريك الرقمي للحملة لتقوم بنشر محتوى توعوي حول أمراض القلب على منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى إخطار المواطنين بأماكن تواجد العيادات المتنقلة وتشجيعهم على التوجه إليها.

القطاع الصحي

وأشاد د. ماجد الشاذلي- مدير قسم صحة المستهلك لشركة باير في المملكة الراعي الإستراتيجي للحملة- بالتحول الكبير الذي يشهده القطاع الصحي في المملكة تزامنا مع رؤية 2030 التي انتهجت أعلى معايير القياس وأكثرها دقة لتحقيق أهداف تنموية ومجتمعية وصحية تعالج فيها التحديات التي تواجه المجتمع بشكل عام وتعزز فيها الصحة العامة وجودة حياة السكان على أرضها بين مواطنيها ومقيميها.

ويعد القطاع الصحي في المملكة من القطاعات الرائدة في تحقيق المستهدفات والمؤشرات الطموحة في الرؤية. ويأتي دعم الوزارة لحملة احم قلبك في إطار تمكين الوزارة للقطاع الخاص والجمعيات الصحية في المشاركة في تحقيق هذه الأهداف وباير تدرك أهمية المشاركة المجتمعية في مثل هذه المبادرات بما يعزز دورها في المسؤولية الاجتماعية في المملكة.

جمعية أثر

وأشار الدكتور سلطان الزهراني المدير التنفيذي لجمعية أثر للتطوع الصحي أن هذه المبادرة تأتي ضمن مجموعة مبادرات عملت عليها الجمعية منذ تأسيسها لخلق فرص تطوعية ملائمة للممارسين الصحيين في المملكة وتمكنهم من أداء دورهم الريادي في حماية وتوعية المجتمع من الاضرار الصحية المختلفة عبر منصة التطوع الوطنية وبإشراف ودعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة.

وقال أمير برسوم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة فيزيتا: نحن فخورون بكوننا جزءًا من هذه الحملة التي تصب مباشرة في مصلحة المواطنين السعوديين وترتقي بالصحة العامة لمجتمعاتنا، كما نعتز بضم جهودنا إلى كل من وزارة الصحة وشركة باير وجمعية أثر كأول تعاون لنا بين القطاعي الخاص والعام لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 للقطاع الصحي.

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