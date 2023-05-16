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تعرضت الطائرة لأضرار أثناء الهبوط

أجسام غريبة تؤجل رحلة طيران عماني قادمة من إيران

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٧ مساءً
أجسام غريبة تؤجل رحلة طيران عماني قادمة من إيران
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الطيران العماني، الثلاثاء، أن رحلة عائدة من شيراز بإيران إلى مسقط، تأجلت بعد تعرض الطائرة لأضرار بسبب “أجسام غريبة” في أثناء الهبوط على مدرج مطار شيراز الدولي.

تفاصيل الحادث

وأشارت- في بيان- إلى أنه نتيجة للأضرار التي لحقت بالطائرة المتجهة من مسقط إلى شيراز بسبب الأجسام الغريبة عند الهبوط” فقد تم إيقاف رحلة الطيران العماني، الاثنين، حيث “يقوم فريق الهندسة في الشركة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة الطائرة بأمان إلى مسقط”.

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وتابعت: “إلا أنه ونظرًا لاعتبارات السلامة القصوى، تقرر إبقاؤها على الأرض حاليًّا، وهو ما ترتب عليه تأخير إقلاع رحلة الطيران العماني” العائدة.

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وأردفت الشركة أن رحلتي الذهاب والعودة “تسيران بطائرة عارضة مستأجرة لصالح جهة أخرى”، وأنه تم إرسال طائرة بديلة إلى شيراز لنقل المسافرين إلى وجهتهم مسقط.

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