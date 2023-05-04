أجمل 3 أهداف في الجولة الـ25 بدوري روشن

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ25 في دوري روشن السعودي.

🔘 إيفر بانيغا 🇦🇷

🔘 فهد الرشيدي 🇸🇦

🔘 فابيو مارتينيز 🇵🇹 ⚽️ اختيارات الفريق الفنّي بالرابطة لأجمل (3) أهداف في الجولة الـ25 🔥👏 pic.twitter.com/7T2PJyBzIp — دوري روشن السعودي (@SPL) May 4, 2023

أفضل أهداف الجولة الـ25

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، الأرجنتيني إيفر بانيغا في شباك الفتح، ليقود الليوث لتحقيق فوز صعب وحصد 3 نقاط هامة، ليواصل ملاحقة الاتحاد والنصر في دوري روشن السعودي.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ25، الهدف الذي سجله نجم التعاون، فهد الرشيدي ضد الاتحاد، والتي فاز بها سكري القصيم بنتيجة 2\1، بجانب هدف فابيو مارتينيز، ليقود فريقه الخليج للفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ59 نقطة، ثم النصر برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الشباب، ثم الهلال بـ49 نقطة، يليه التعاون بـ40 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة.

ويحتل الطائي المركز السابع برصيد 34 نقطة، يليه ضمك بـ32 نقطة، ثم الاتفاق بـ30 نقطة، بالتساوي مع أبها، ثم الرائد بـ29 نقطة، والفيحاء بـ25 نقطة، ثم الوحدة بـ23 نقطة، بالتساوي مع الخليج، ثم العدالة 21 نقطة، والباطن 15 نقطة.