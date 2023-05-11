أجمل 3 أهداف في الجولة الـ26 بدوري روشن

كشفت اللجنة الفنية في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الخميس، عن أفضل 3 أهداف ضمن منافسات الجولة الـ26 في دوري روشن السعودي.

أفضل أهداف الجولة الـ26

واختارت اللجنة الفنية هدف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو في شباك أبها، في المباراة التي شهدت تألقه بشكل لافت وتسجيله لثنائية؛ قاد بهم العميد للفوز بأربعة أهداف دون رد.

ويُنافس على جائزة أفضل هدف بالجولة الـ26، الهدف الذي سجله نجم الوحدة، أنسيلمو ضد العدالة، والتي فاز بها فرسان مكة بنتيجة 2\1، بجانب هدف فيكتور رويز، ليقود فريقه الفيحاء للفوز على الفتح بنتيجة 3\0.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن بعد الجولة الـ26، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ62 نقطة، ثم النصر برصيد 57 نقطة، يليه الشباب بـ53 نقطة، ثم الهلال بـ49 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الخامس بـ43 نقطة، ثم الفتح بـ39 نقطة، يليه الطائي في المركز السابع برصيد 34 نقطة، ثم ضمك بـ32 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتفاق وأبها.

ويقع الرائد في المركز الـ11 بـ29 نقطة، يليه الفيحاء برصيد 28 نقطة، ثم الوحدة بـ26 نقطة، يليه الخليج بـ24 نقطة، العدالة 21 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب الدوري بـ18 نقطة.