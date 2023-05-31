Icon

موقف إنساني يحول جزائريًّا لبطل في بلجيكا Icon 40 ألف زائر لمهرجان المانجو بصبيا Icon تسجيل يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران Icon أنمار الحائلي: الأسبوع القادم سأعلن الاستمرار أو مغادرة رئاسة الاتحاد Icon الجزائر تدعّم أسطولها الجوي بـ 7 طائرات إيرباص Icon ميجان وهاري سيتوقفان للأبد عن مهاجمة العائلة المالكة Icon ترتيب دوري روشن بعد ختام الموسم Icon الشعر العربي يخلد المكان والزمان Icon التهاني تنهال على فايز المالكي Icon 200 موظف يستقيلون من بنك كريدي سويس أسبوعيًّا Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الأرصاد تواصل مراقبة مستجدات الحالة

أجواء السعودية لم تتأثر بالحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٩ مساءً
أجواء السعودية لم تتأثر بالحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن المؤشرات الأولية للتوقعات من مخرجات النماذج العددية لاحتمال تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع المقبل، تشير – بمشيئة الله – إلى عدم تأثُّر أجواء المملكة مباشرة بهذه الحالة.

وأفاد المركز استمرار مراقبته مستجداتِ الحالة، وسيتم إصدار التقارير الخاصة لها إذا لزم الأمر أولًا بأول.

قد يهمّك أيضاً
اليوم.. الإعلان عن نتائج تعداد السعودية 2022

اليوم.. الإعلان عن نتائج تعداد السعودية 2022

إحباط تهريب أكثر من 77 ألف قرص ممنوع بجازان

إحباط تهريب أكثر من 77 ألف قرص ممنوع بجازان

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة