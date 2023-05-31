أجواء السعودية لم تتأثر بالحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

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أوضح المركز الوطني للأرصاد أن المؤشرات الأولية للتوقعات من مخرجات النماذج العددية لاحتمال تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع المقبل، تشير – بمشيئة الله – إلى عدم تأثُّر أجواء المملكة مباشرة بهذه الحالة.
وأفاد المركز استمرار مراقبته مستجداتِ الحالة، وسيتم إصدار التقارير الخاصة لها إذا لزم الأمر أولًا بأول.