أجواء السعودية لم تتأثر بالحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن المؤشرات الأولية للتوقعات من مخرجات النماذج العددية لاحتمال تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع المقبل، تشير – بمشيئة الله – إلى عدم تأثُّر أجواء المملكة مباشرة بهذه الحالة.

وأفاد المركز استمرار مراقبته مستجداتِ الحالة، وسيتم إصدار التقارير الخاصة لها إذا لزم الأمر أولًا بأول.