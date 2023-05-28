أجواء ساحرة لـ فيا رياض مع أجمل المناظر والخيارات المتنوعة

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وثق مقطع فيديو لقطات رائعة للأجواء الساحرة التي تتميز بها منطقة فيا رياض، إحدى أرقى المناطق الترفيهية بالعاصمة، بطراز سلماني فاخر.
وبين الفيديو، مجموعة من أفخم المطاعم والمتاجر وصالات السينما، وسط إقبال كبير من الزوار ذات الذوق الرفيع.
وتحتوي فيا رياض على 15 مطعمًا ومقهى عالميًّا فاخرًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وأحد أشهر فنادق الـ 5 نجوم (سانت ريجس الرياض) بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي، وذلك في تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس، وتحيي المكان، وتعزز الفخامة في تفاصيلها.
يذكر أن منطقة فيا رياض، تم تصميمها على الطراز السلماني، الذي يتناغم مع الهوية المعمارية المحلية لمدينة الرياض، لتستقطب الملايين من المتنزهين والمتسوقين والباحثين عن الترفيه الراقي، إرضاءً لكل الأذواق من جميع الأعمار.
أجواء ساحرة تتميز بها منطقة #فيا_رياض مع أجمل المناظر والخيارات المتنوعة😍✨
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— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) May 28, 2023
نوف
مجمع رائع بس اسعارهم مبالغ فيها جداً
mnal
مكان جميل ويستحق الزياره
khalid
تجربة مميزة
ابو ناصر
كل شي جميل باستثناء اسعار مواقف السيارات
شدن
المكان خيالي