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تحتوي على 15 مطعمًا ومقهى عالميًّا

أجواء ساحرة لـ فيا رياض مع أجمل المناظر والخيارات المتنوعة

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٥ مساءً
أجواء ساحرة لـ فيا رياض مع أجمل المناظر والخيارات المتنوعة
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو لقطات رائعة للأجواء الساحرة التي تتميز بها منطقة فيا رياض، إحدى أرقى المناطق الترفيهية بالعاصمة، بطراز سلماني فاخر.

وبين الفيديو، مجموعة من أفخم المطاعم والمتاجر وصالات السينما، وسط إقبال كبير من الزوار ذات الذوق الرفيع.

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23 متجرًا عالميًّا

وتحتوي فيا رياض على 15 مطعمًا ومقهى عالميًّا فاخرًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وأحد أشهر فنادق الـ 5 نجوم (سانت ريجس الرياض) بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي، وذلك في تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس، وتحيي المكان، وتعزز الفخامة في تفاصيلها.

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طراز سلماني

يذكر أن منطقة فيا رياض، تم تصميمها على الطراز السلماني، الذي يتناغم مع الهوية المعمارية المحلية لمدينة الرياض، لتستقطب الملايين من المتنزهين والمتسوقين والباحثين عن الترفيه الراقي، إرضاءً لكل الأذواق من جميع الأعمار.

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  • نوف

    مجمع رائع بس اسعارهم مبالغ فيها جداً

  • mnal

    مكان جميل ويستحق الزياره

  • khalid

    تجربة مميزة

  • ابو ناصر

    كل شي جميل باستثناء اسعار مواقف السيارات

  • شدن

    المكان خيالي

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