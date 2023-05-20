أجواء ساحرة وخيارات فاخرة تستقطب زوار فيا رياض

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وثق مقطع فيديو، أجواء منطقة فيا رياض الساحرة، فيما تستقطب الخيارات الفاخرة المتنوع الزوار، حيث تعد فيا رياض، إحدى أرقى المناطق الترفيهية بالعاصمة، بطراز فاخر.
وتتوفر بمنطقة فيا رياض مجموعة من أفخم المطاعم والمتاجر وصالات السينما، بما يعزز من توفير خدمات الضيافة والتسوق، والإقامة المميزة بالعاصمة.
وتحتوي فيا رياض على 15 مطعمًا ومقهى عالميًّا فاخرًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وأحد أشهر فنادق الـ 5 نجوم (سانت ريجس الرياض) بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي، وذلك في تجربة إبداعية فريدة تخاطب الحواس، وتحيي المكان، وتعزز الفخامة في تفاصيلها.
يذكر أن منطقة فيا رياض، تم تصميمها على الطراز السلماني، الذي يتناغم مع الهوية المعمارية المحلية لمدينة الرياض، لتستقطب الملايين من المتنزهين والمتسوقين والباحثين عن الترفيه الراقي، إرضاءً لكل الأذواق من جميع الأعمار.
أجواء ساحرة يقضيها زوار منطقة #فيا_رياض مع أروع الخيارات الفاخرة المتنوعة ✨❤️
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— الهيئة العامة للترفيه (@GEA_SA) May 19, 2023