أحد الرعايا القادمين من السودان: كل شيء مثالي في السعودية لكم كل الشكر

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أبدى أحد الرعايا القادمين من السودان، شكره وسعادته لجهود المملكة لدى وصوله إلى ميناء جدة الإسلامي، ضمن عمليات الإجلاء السعودي من السودان.
فيديو | "وجدنا التعاون والتعاطف"..
أحد الرعايا يعبر عن شعوره عند وصوله إلى ميناء جدة الإسلامي
#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/t6wsgp2w4n
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
وقال أحد الرعايا القادمين من السودان خلال لقاء له مع قناة الإخبارية: وصلنا بخير إلى المملكة، ووجدنا كل التعاطف والتعاون هنا.
وتابع: كل شيء كان مثاليًّا في السعودية، بعد موقف صعب عشناه في السودان، وشكرًا لكم جزيلًا على كل ما قدمتموه.
ووصل مساء اليوم إلى مدينة جدة مواطن، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم نحو 1765 شخصًا من الجنسيات التالية:
(مصر، والعراق، وتونس، وسوريا، والأردن، واليمن، وإريتريا، والصومال، وأفغانستان، وباكستان، وأفغانستان، وجزر القمر، ونيجيريا، وبنجلاديش، وسيريلانكا، والفلبين، واذربيجان، وماليزيا، وكينيا، وتنزانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وتشيك، البرازيل، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والكاميرون، وسويسرا، والدنمارك، وألمانيا).
ويأتي ذلك استمرارًا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة- أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة.