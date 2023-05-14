Icon

السديس: حي الملك سلمان يحفز النمو السكاني والاقتصادي Icon راكب يحاول تهريب 14 سبيكة ذهبية بالهند Icon مجزرة مروعة بحق 10 أسود في كينيا Icon تقويم الرياض فتح باب الاستفادة أمام آلاف الأسر السعودية Icon خطوة ستخفض أسعار الوحدات السكنية 40% Icon أبرز مطالب المالية الكويتية لتخفيف الضغط على الميزانية Icon دعم iPhone 15 وiPhone 15 Plus بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل Icon تسريح ضباط أكاديمية كويتية لمنازلهم لعدم توفر وجبات Icon خطوات إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة للأسر والعمالة عبر أبشر Icon جماهير إسبانيول تقتحم أرض الملعب لمهاجمة لاعبي برشلونة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

أحمد الأمير: كيف يتم إيقاف كنو دوليًا وعقوبته لم تعمم؟

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٩ مساءً
أحمد الأمير: كيف يتم إيقاف كنو دوليًا وعقوبته لم تعمم؟
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أثار أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حالة من الجدل بشأن عقوبة إيقاف نجم فريق الهلال، محمد كنو.

أحمد الأمير يثير الجدل

وقال أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بس سؤال.. كيف يتم إيقاف لاعب على المستوى الدولي بدون أن تُعمم عقوبته على مستوى العالم؟”.

قد يهمّك أيضاً
الطب يوضح حالة ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في العراق

الطب يوضح حالة ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في العراق

السعودية تعلن انتهاء جميع عمليات الإجلاء للعالقين في السودان

السعودية تعلن انتهاء جميع عمليات الإجلاء للعالقين في السودان

وتابع أحمد الأمير: “قرار غرفة فض المنازعات كان واضحًا بل جازمًا بإيقاف محمد كنو ٤ أشهر على المستوى المحلي والدولي!.. كيف يتم إيقاف كنو دوليًا وعقوبته لم تعمم؟ “.

قد يهمّك أيضاً
السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال

السعودية ترفع صادراتها من التمور إلى 1.280 مليار ريال

والدة متسابق تستقبل أبطال آيتكس بدموع الفرح

والدة متسابق تستقبل أبطال آيتكس بدموع الفرح

محمد كنو - النصر والهلال
كنو – المصدر @Alhilal_FC

واختتم القانوني تغريدته قائلًا: “كيف تعرف الأندية الدولية أو المنتخبات بإيقاف اللاعب وعقوبته لم تعمم؟.. لماذا إذًا لم يتم تعميم عقوبة كنو؟”.

وكان أحمد الأمير قد أكد من قبل أن استئناف نادي النصر أمام مركز التحكيم واختيار محكمين أجانب، سوف يضمن للأصفر نقطتي مباراته ضد الهلال، والتي شهدت مشاركة محمد كنو، وانتهت بالتعادل.

أحمد الأمير يعلق على عقوبة كنو
تفاصيل عقوبة كنو

تفاعل جماهيري

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الأمير، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وقال نايف الحربي أبو نواف: “أثق فيك أخي أحمد القانوني المميز والذي وضع النقاط على الحروف”.

وعلق آخر قائلًا: “أنا واثق منك أخ أحمد في كلامك وعندي إحساس النصر راح يحصل على نقاط الهلال يعني راح يضاف إليه نقطتان مع نقطه التعادل ويصبح مجموع النقاط 3”.

محمد كنو في ديربي الرياض
كنو – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند
غرائب

ولادة طفل بـ 3 أذرع بالهند

غرائب
سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد لجميع المغادرين والقادمين
السعودية اليوم

سفارة السعودية بالكويت: اعتماد البصمة العشرية لليد...

السعودية اليوم
تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على دعم حساب المواطن
السعودية اليوم

تأثير استقلال أحد التابعين لرب الأسرة على...

السعودية اليوم
3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة فوربس
آخر الاخبار

3 رؤساء تنفيذيين سعوديين في صدارة قائمة...

آخر الاخبار
تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس في موسم الرياض القادم
السعودية اليوم

تركي آل الشيخ : تكريم عبدالرب إدريس...

السعودية اليوم
غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد ليستر سيتي
آخر الاخبار

غوارديولا: أخطأت في لقاء مان سيتي ضد...

آخر الاخبار
خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب انفجار عبوة ناسفة
العالم

خروج قطار عن مساره في روسيا بسبب...

العالم
عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق
السعودية اليوم

عسير أكثر المناطق السعودية تعرضًا لـ البرق

السعودية اليوم