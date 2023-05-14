أحمد الأمير: كيف يتم إيقاف كنو دوليًا وعقوبته لم تعمم؟

أثار أحمد الأمير، القانوني الرياضي والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حالة من الجدل بشأن عقوبة إيقاف نجم فريق الهلال، محمد كنو.

أحمد الأمير يثير الجدل

وقال أحمد الأمير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “بس سؤال.. كيف يتم إيقاف لاعب على المستوى الدولي بدون أن تُعمم عقوبته على مستوى العالم؟”.

وتابع أحمد الأمير: “قرار غرفة فض المنازعات كان واضحًا بل جازمًا بإيقاف محمد كنو ٤ أشهر على المستوى المحلي والدولي!.. كيف يتم إيقاف كنو دوليًا وعقوبته لم تعمم؟ “.

واختتم القانوني تغريدته قائلًا: “كيف تعرف الأندية الدولية أو المنتخبات بإيقاف اللاعب وعقوبته لم تعمم؟.. لماذا إذًا لم يتم تعميم عقوبة كنو؟”.

وكان أحمد الأمير قد أكد من قبل أن استئناف نادي النصر أمام مركز التحكيم واختيار محكمين أجانب، سوف يضمن للأصفر نقطتي مباراته ضد الهلال، والتي شهدت مشاركة محمد كنو، وانتهت بالتعادل.

تفاعل جماهيري

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الأمير، ليصبح اسمه ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وقال نايف الحربي أبو نواف: “أثق فيك أخي أحمد القانوني المميز والذي وضع النقاط على الحروف”.

وعلق آخر قائلًا: “أنا واثق منك أخ أحمد في كلامك وعندي إحساس النصر راح يحصل على نقاط الهلال يعني راح يضاف إليه نقطتان مع نقطه التعادل ويصبح مجموع النقاط 3”.