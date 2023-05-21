أحمد بامسعود البديل الرابح

نجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد بامسعود في تعويض غياب زميله زكريا هوساوي للإيقاف لمدة 6 مباريات، ليخطف الأنظار في المواجهات الأخيرة بدوري روشن السعودي.

تألق أحمد بامسعود

وشارك أحمد بامسعود في 19 مباراة مع الاتحاد في دوري روشن السعودي، 14 منهم بشكل أساسي، ونجح في تسجيل هدف أمام الهلال، وقدم تمريرة حاسمة، وصنع 6 فرص، وقام بتسديدتين على المرمى بدقة 50%.

وقدم أحمد بامسعود، أداء مميزًا على الصعيد الدفاعي، حيث قام بـ25 افتكاكًا ناجحًا بدقة وصلت إلى 64.1%، وشتت الكرة 24 مرة، ومنع التسديد 6 مرات، ونجح في قطع 13 كرة، واكتسب 12 خطأ، وحصل على 3 بطاقات صفراء، بالإضافة إلى بطاقة حمراء.

وقام أحمد بامسعود صاحب الـ27 عامًا بـ402 تمريرة ناجحة بدقة بلغت 80.4%، ووصلت دقة تمريراته في ساحة المنافس لـ67.4%، ولديه 10 مراوغات ناجحة، وذلك وفقًا لموقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

الاتحاد يُلاقي الباطن

على الجانب الآخر، يستعد الاتحاد لمواجهة الباطن، مساء يوم الثلاثاء المقبل، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ28 من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، ينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 63 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر الوصيف، فيما يتذيل الباطن الترتيب برصيد 19 نقطة.