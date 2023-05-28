أحمد حجازي ينضم لقائمة تاريخية بالاتحاد

دخل المدافع المصري أحمد حجازي، تاريخ الاتحاد، بعدما انضم إلى قائمة القادة التاريخيين في صفوف النادي، الذين توجوا بأكثر من لقب في موسم رياضي واحد.

أحمد حجازي يقتحم القائمة

وبات أحمد حجازي أول قائد مصري يحمل الدوري السعودي للمحترفين، وأول قائد أجنبي يرفع كأس الدوري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بجانب تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء شهر يناير الماضي.

وسبق أحمد حجازي في هذه القائمة الاستثنائية، كل من أحمد جميل، قائد جيل الاتحاد عام 1997، الذي استطاع التتويج ببطولتي الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وهو الأمر ذاته الذي تكرر مع باسم اليامي في عام 2001.

وانضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد حجازي وطارق حامد، لقائمة اللاعبين المصريين المتوجين بلقب الدوري السعودي، بعد أحمد علي مع الهلال، عماد متعب مع العميد، ومحمد عبدالشافي مع الأهلي.

أرقام الاتحاد بعد التتويج

وفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الشراكة مع أندية الشباب، الفتح والأهلي، بعد تحقيقه لقب الدوري الثاني في عهد المحترفين، حيث سبق وحصد البطولة في موسم 2008\ 2009.

كما عادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم النصر في عدد ألقاب الدوري بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي توج به العالمي في موسم 1974\ 1975، برصيد 9 ألقاب لكل منهما.