Icon

فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره البريطاني جهود حل الأزمة السودانية Icon السعودية ترخص لأول منطقة اقتصادية خاصة باستثمارات الحوسبة السحابية Icon الموارد البشرية توفر أكثر من 35 وظيفة عن بُعد Icon وظائف بـ شركة مصفاة أرامكو موبيل “سامرف” Icon الإطاحة بمواطن لترويجه 49 ألف قرص من مادة الإمفيتامين Icon ضبط 3 إثيوبيين وإحباط تهريب 350 كيلو قات في جازان Icon أمطار غزيرة وتساقط كثيف للبرد جنوب القنفذة Icon لقطات لهطول أمطار غزيرة على الليث Icon القبض على 5 مقيمين لترويجهم الشبو بجدة والشرقية Icon تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد التتويج بلقب دوري روشن

أحمد حجازي ينضم لقائمة تاريخية بالاتحاد

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٠٩ مساءً
أحمد حجازي ينضم لقائمة تاريخية بالاتحاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

دخل المدافع المصري أحمد حجازي، تاريخ الاتحاد، بعدما انضم إلى قائمة القادة التاريخيين في صفوف النادي، الذين توجوا بأكثر من لقب في موسم رياضي واحد.

أحمد حجازي يقتحم القائمة

وبات أحمد حجازي أول قائد مصري يحمل الدوري السعودي للمحترفين، وأول قائد أجنبي يرفع كأس الدوري مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، بجانب تتويجه بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء شهر يناير الماضي.

قد يهمّك أيضاً
الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة

الأسهم السعودية تغلق على تراجع 12.63 نقطة

مئات الألمان المطرودين من روسيا يستعدون للرحيل

مئات الألمان المطرودين من روسيا يستعدون للرحيل

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

وسبق أحمد حجازي في هذه القائمة الاستثنائية، كل من أحمد جميل، قائد جيل الاتحاد عام 1997، الذي استطاع التتويج ببطولتي الدوري السعودي وكأس ولي العهد، وهو الأمر ذاته الذي تكرر مع باسم اليامي في عام 2001.

قد يهمّك أيضاً
الترخيص الحرفي للعاملين إلزامي اعتبارًا من 1 يونيو

الترخيص الحرفي للعاملين إلزامي اعتبارًا من 1 يونيو

التعاون يقسو على الشباب بثلاثية

التعاون يقسو على الشباب بثلاثية

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

وانضم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أحمد حجازي وطارق حامد، لقائمة اللاعبين المصريين المتوجين بلقب الدوري السعودي، بعد أحمد علي مع الهلال، عماد متعب مع العميد، ومحمد عبدالشافي مع الأهلي.

أحمد حجازي
حجازي – المصدر @ittihad

أرقام الاتحاد بعد التتويج

وفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الشراكة مع أندية الشباب، الفتح والأهلي، بعد تحقيقه لقب الدوري الثاني في عهد المحترفين، حيث سبق وحصد البطولة في موسم 2008\ 2009.

كما عادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، رقم النصر في عدد ألقاب الدوري بجميع المسميات، منذ الدوري التصنيفي الذي توج به العالمي في موسم 1974\ 1975، برصيد 9 ألقاب لكل منهما.

الاتحاد في دوري روشن
لاعبو العميد – المصدر @ittihad

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق السورية
آخر الاخبار

الشباب يبحث عن الفوز السابع ضد الفرق...

آخر الاخبار
بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع في الجوهرة ويحافظ على صدارته
الرياضة

بحضور 50 ألف متفرج .. الاتحاد يُبدع...

الرياضة
وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة هاليبورتون

وظائف
وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف إدارية شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا
آخر الاخبار

النصر يخطف صدارة الأقوى هجوميًا

آخر الاخبار
أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية على 9 مناطق
السعودية اليوم

أمطار ورياح تثير الأتربة والغبار وتدني الرؤية...

السعودية اليوم
الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ 40 مئوية
السعودية اليوم

الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة اليوم بـ...

السعودية اليوم
شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري أبطال آسيا
الرياضة

شرطان لـ النصر لضمان التأهل إلى دوري...

الرياضة