أخت وزير الإسكان في ذمة الله

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، عن وفاة شقيقته أمل بنت عبدالله الحقيل.

وقال الحقيل في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله أختي الغالية: أمل بنت عبدالله الحقيل (أم عبدالله)، وسيصلى عليها مغرب اليوم الاثنين في جامع الملك خالد بأم الحمام”.

وأضاف “اللهم اغفر لها وأرحمها وأكرم نزلها وأدخلها جناتك يا رب العالمين”.

“المواطن” تتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى وزير الإسكان، وتسأل الله أن يسكن الفقيدة الفردوس الأعلى ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.