أخضر السيدات يُلاقي فلسطين اليوم

يستعد أخضر السيدات بقيادة روزا لابي سبيلا، لمواجهة منتخب فلسطين الأول لكرة القدم للسيدات وديًا، مساء اليوم الأحد، ضمن المعسكر المقام في جدة.

الأخضر يُلاقي فلسطين

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم للسيدات ضد نظيره الفلسطيني، عند الساعة السابعة مساء اليوم، على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية “ملعب الجوهرة المشعة”.

وسيلعب أخضر السيدات، مواجهة ودية ثانية أمام منتخب فلسطين للسيدات، يوم 11 مايو الجاري، وذلك ضمن خطة تطوير المنتخب لإعداده للاستحقاقات الرسمية القادمة بعد دخول الأخضر التصنيف الدولي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

قائمة أخضر السيدات

وتضم قائمة أخضر السيدات في معسكر جدة 25 لاعبة، وهن؛ سارة خالد، منى عبدالرحمن، ليلى علي، بيان صدقه، لين محمد، تاله الغامدي، لانه عبدالرزاق، رغد مخيزن، دلال عبداللطيف، مريم التميمي وموضي عبدالمحسن.

كما تضم ليان جوهري، سارة حمد، صبا توفيق، مجد العتيبي، شروق الهوساوي، نورة البراهيم، البندري مبارك، البندري هوساوي، جوري طارق، فاطمة منصور، عذى الفهد، حورية الشمراني، داليا أبو لبن ومباركة محمد.