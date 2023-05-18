أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقدير عمرك عبر سيلفي الوجه

طور خبراء في مدينة نيويورك أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقدير عمر وجه الشخص بناءً على صورة سيلفي. تقوم أداة Face Age بتحليل ست علامات في الوجه من بينها الانتفاخات والهالات حول العينين والتجاعيد، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

مدى سرعة الشيخوخة

يعتبر الوجه بمثابة نافذة لمعرفة مدى سرعة شيخوخة بقية الجسم، حيث يؤدي التدخين وغيره من العادات غير الصحية والتلوث إلى استنزاف العناصر الغذائية من الجلد مما يؤدي إلى فقدان مرونته وتطور التجاعيد بشكل أسرع. يمكن أن يؤدي النظام الغذائي السيئ أيضًا إلى شيخوخة الوجه عن طريق زيادة الالتهاب، والذي يمكن أن يساهم أيضًا في ظهور التجاعيد.

12 مليون صورة بشرية

تم بناء تطبيق الذكاء الاصطناعي بواسطة شركة NOVOS والتي أفادت أنه يعتمد على أكثر من 12 مليون صورة لوجوه بشرية، مشيرة إلى أن العوامل الستة التي يقوم التطبيق بتقييمها هي عمر العين والانتفاخات حولها، بالإضافة إلى التجاعيد والاتساق والمسام واحمرار الوجه.

ويجب على الأشخاص لاستخدام الأداة، تحميل صورة واضحة ووجههم في المنتصف. ويتم إرسال النتائج عبر البريد الإلكتروني في غضون دقائق، في حالة استخدام الكمبيوتر أو تظهر على الهاتف الذكي خلال لحظات قليلة.

تحذيرات أساسية

حذرت شركة NOVOS من أن الإضاءة السيئة وجودة الكاميرا وزاوية الكاميرا يمكن أن تؤثر على النتائج، فضلاً عن قلة النوم أو جفاف البشرة، موضحة أن المستخدمين من الأعمار أقل من 35 عامًا من المرجح أن يحصلوا على تقدير غير دقيق لعمرهم الزمني لأنه لا يتم معايرة وجوهم وفقًا للفئة العمرية، لذا لا يجب أن تؤخذ “النتائج على محمل شخصي”.

نتائج لمشاهير

تم تدريب الذكاء الاصطناعي بناءً على الأعمار المقدرة للوجوه التي قدمها المقيِّمون البشريون خلال جلسة معملية. وباستخدام الأنماط التي تم التقاطها، تم تدريب الأداة على 12 مليون وجه بشري آخر لتحسين دقة تقديراتها.