أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقدير عمرك عبر سيلفي الوجه

طور خبراء في مدينة نيويورك أداة ذكاء اصطناعي يمكنها تقدير عمر وجه الشخص بناءً على صورة سيلفي. تقوم أداة Face Age بتحليل ست علامات في الوجه من بينها الانتفاخات والهالات حول العينين والتجاعيد، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

