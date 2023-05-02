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تظهر في خانة مدمني المخدرات حسب الكمية

أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات

الثلاثاء ٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ مساءً
أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات
المواطن - فريق التحرير

علق الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على تصريح الدكتور سامي الحمود بأن تناول فيفادول بلس أو سولبادين يظهر تحليلك في خانة مدمني المخدرات.

تعليق الدكتور الخضيري

وغرد الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: كلام الدكتور سامي صحيح وقد يحدث ذلك حسب الكمية والجرعة ولكن اعتراضي هو على منشور آخر يزعم أن هذه الأدوية صارت محظورة وأن من يتناولها يحال لإدارة المخدرات كم في المنشور المرفق وهذا خطأ وغير صحيح ولم يصدر من أي جهة رسمية ولا يعتبر مخدرات.

وكانت هناك تحذيرات من حبوب سولبادين لاحتوائها على كودايين الذي يسبب الإدمان، واستنكرت بيعه في الصيدليات دون رقابة.

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