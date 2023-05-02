أدوية فيفادول بلس أو سولبادين ليست محظورة ولا تعتبر مخدرات

هاتريك كريم البركاوي يُهدي الرائد 3 نقاط ثمينة أسباب الموت المفاجئ وأعراضه وظائف شاغرة لدى عبداللطيف جميل للتمويل القبض على مروجي الإمفيتامين والقات في تبوك وجازان وظائف شاغرة لدى تكافل الراجحي أضرار جسيمة بالسيارات والمنازل جراء إعصار فلوريدا طفلة سودانية للسعودية: شكرًا لمساعدتكم وإننا نيجي هنا لبلدكم الجميلة لحظة قفز سجين من أعلى السلم لينهي حياته بكولومبيا السفير العنزي يزور المعرض العالمي للتعليم العالي جيدكس بمسقط تقارير إسبانية: كريستيانو رونالدو يدرس مغادرة النصر
علق الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، على تصريح الدكتور سامي الحمود بأن تناول فيفادول بلس أو سولبادين يظهر تحليلك في خانة مدمني المخدرات.
كلام الدكتور سامي صحيح وقد يحدث ذلك حسب الكمية والجرعة ولكن اعتراضي هو على منشور اخر يزعم ان هذه الادوية صارت محظورة وان من يتناولها يحال لادارة المخدرات كم في المنشور المرفق وهذا غلط وغير صحيح ولم يصدر من اي جهة رسمية ولا يعتبر مخدرات 👇🏾 https://t.co/2WiAuTiuE3 pic.twitter.com/GQijZDgqhkقد يهمّك أيضاً
— أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) May 2, 2023
وغرد الدكتور فهد الخضيري، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: كلام الدكتور سامي صحيح وقد يحدث ذلك حسب الكمية والجرعة ولكن اعتراضي هو على منشور آخر يزعم أن هذه الأدوية صارت محظورة وأن من يتناولها يحال لإدارة المخدرات كم في المنشور المرفق وهذا خطأ وغير صحيح ولم يصدر من أي جهة رسمية ولا يعتبر مخدرات.
وكانت هناك تحذيرات من حبوب سولبادين لاحتوائها على كودايين الذي يسبب الإدمان، واستنكرت بيعه في الصيدليات دون رقابة.