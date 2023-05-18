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تفوقت على آبل وإكسون موبيل

أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٨ مساءً
أرامكو أكثر الشركات ربحية على مستوى العالم
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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اعتلت شركة أرامكو قائمة الشركات الأكثر ربحية في العالم، مع أرباح تجاوزت 300 مليار دولار خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وفقًا لإحصاء عالمي جديد.

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أرامكو الأعلى ربحية

وتفوقت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو مرة أخرى على شركة آبل وشركة النفط الأمريكية إكسون موبيل لتصبح الشركة الأكثر ربحية في العالم ، وفقًا لإحصاء نشره موقع “World Of Statistics” .

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وأعلنت أرامكو عن تحقيق صافي دخل قياسي بلغ 161.1 مليار دولار في عام 2022، وهو أكبر ربح سنوي تحققه شركة نفط وغاز على الإطلاق.

ارتفاع أسعار النفط

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز، في تقرير لها الأسبوع الماضي، بأنه مع استمرار ارتفاع أسعار النفط نسبيًا، تظل أرباح أرامكو مرتفعة بشكل كبير، حيث كانت أرباحها مماثلة تقريبًا للأرباح الفصلية التي أبلغت عنها شركات Exxon Mobil و Chevron و Shell و BP مجتمعة، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنها تنتج كميات هائلة من البترول من الحقول العملاقة في المملكة بتكلفة منخفضة نسبيًا.

وقال أمين ناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، في تصريحات سابقة “ربما يكون هذا أعلى صافي دخل تم تسجيله على الإطلاق في عالم الشركات”.

أرباح أرامكو

وكانت النتائج التي حققتها أرامكو ثلاثة أضعاف الأرباح التي حققتها شركة النفط الكبرى إكسون موبيل لعام 2022 ، مدعومة بارتفاع أسعار النفط والغاز خلال العام الماضي ، إلى جانب ارتفاع أحجام البيع وتحسن هوامش المنتجات المكررة.

ارتفعت أسعار النفط والغاز في بداية عام 2022 ، حيث أدت العقوبات الغربية على روسيا لغزوها أوكرانيا إلى تقييد الوصول إلى إمدادات موسكو ، وخاصة النفط الخام والمنتجات النفطية المنقولة بحراً.

وتتخذ أرامكو خطوات لاقتحام الأسواق الآسيوية على المدى الطويل، من خلال صفقات التكرير والكيماويات. ففي الآونة الأخيرة، توصلت أرامكو إلى اتفاقيات للمشاركة في تطوير مجمع بترولي كبير في الصين بالإضافة إلى الاستحواذ على حصة 10٪ في شركة Rongsheng Petrochemical ، وهي شركة صينية أخرى، مقابل 3.6 مليارات دولار. وقالت أرامكو إن الاتفاقيتين تمنحان الشركة المملكة حق توريد إجمالي 690 ألف برميل نفط يوميًا.

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