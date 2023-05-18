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بهدف تعزيز الأداء التشغيلي والمالي

أرامكو تعلن استحداث منصبين قياديين جديدين

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٨ صباحاً
أرامكو تعلن استحداث منصبين قياديين جديدين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة أرامكو ، في بيان اليوم الخميس، عن استحداث منصبين جديدين، هما الرئيس للتنقيب والإنتاج (Upstream President) والرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق (Downstream President) وذلك في إطار خطتها لتحقيق استراتيجيتها على المدى البعيد عبر محفظتها العالمية، وسلسلة القيمة لديها.

وأوضحت أرامكو، أن كلاهما مع نواب الرئيس التنفيذيين يرتبطون إداريًا برئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين.

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وتم تعيين ناصر بن خالد النعيمي رئيسًا للتنقيب والإنتاج، ومحمد بن يحيى القحطاني رئيسًا للتكرير والكيميائيات والتسويق، وسيكون التعيينان اللذان تم استحداثهما، ووافق عليهما مجلس الإدارة، ساريين اعتبارًا من 1 يوليو 2023، وبذلك يحلان محل المنصبين السابقين (النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج؛ النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق).

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استحداث منصبين قياديين

من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، إن هذه المناصب تؤكد تركيزنا على منظومة أعمالنا في كلٍّ من قطاعي التنقيب والإنتاج، والتكرير والكيميائيات والتسويق، حيث تواصل أرامكو السعودية جهودها في التحوّل لتلبية متطلبات الطاقة في العالم.

تعزيز الأداء التشغيلي والمالي

وتابع: “نتوقع أن يساعد هذا القرار في تعزيز الأداء التشغيلي والمالي، ودعم نمو قدرتنا في قطاع التنقيب والإنتاج وتوسعنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، بجانب طموحنا للوصول إلى الحياد الصفري للنطاقين (1 و 2) والحدّ من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في مرافق الشركة التي تملكها وتديرها بالكامل بحلول 2050. كما نواصل جهودنا في الابتكارات وتحديد طرقٍ لتحسين الأداء خلال مجموعة أرامكو السعودية، وأنا على ثقة من أن هذه المناصب التي تم استحداثها ستساعدنا في تحقيق أهدافنا”.

يذكر أن ناصر النعيمي شغل منصب النائب التنفيذي للرئيس للتنقيب والإنتاج منذ 1 أبريل 2021، بينما شغل محمد القحطاني منصب النائب التنفيذي للرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق منذ 13 سبتمبر 2020.

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